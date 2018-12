Primeres condemnes a Suècia per sexe sense consentiment

La sentència per abusos als cinc membres de la Manada per l’agressió sexual a una noia als Sanfermines del 2016 va fer aflorar a la primavera el debat sobre la necessitat de reformar el Codi Penal i modificar la tipificació dels delictes sexuals. Poques setmanes després, a Suècia entrava en vigor una llei que va justament en aquesta línia. Des de l’1 de juliol, el codi penal d’aquest país nòrdic considera que qualsevol acte sexual sense un consentiment explícit és un delicte.

La normativa es basa en la premissa que el sexe sempre és voluntari i que, per tant, no és necessari que hi hagi violència, amenaces o que la víctima estigui en una situació particularment vulnerable perquè l’acte sexual sigui considerat una violació, sinó simplement que una de les dues parts no hagi manifestat el seu consentiment “amb paraules o llenguatge corporal”. A Espanya, la Comissió de Codificació -un organisme no vinculant- està revisant la definició actual dels delictes sexuals. Dijous vinent es reuniran per tercer cop. La seva missió és avaluar si la violència o la intimidació han de continuar sent requisits perquè es parli de violació.

A Suècia, la ja coneguda com a llei de consentiment incorpora dos nous delictes, la violació negligent i l’abús sexual negligent, amb penes de presó de fins a quatre anys. Cinc mesos després, els tribunals suecs ja han dictat les primeres sentències. “Tenim un nou tauler de joc. Situacions que abans podien ser considerades abús sexual, ara són jutjades per violació”, explica la fiscal Christina Voigt a la ràdio pública Sveriges Radio. Segons la cadena, la normativa ha tingut un paper decisiu en almenys quatre sentències.

Voigt ha actuat com a fiscal en un dels primers casos en què un home ha estat condemnat a dos anys de presó per violació després de mantenir relacions sexuals amb una dona sense assegurar-se que ella també ho volia. “No és una situació gaire inusual: ella estava cansada, una mica beguda, i quan se’n va adonar, ja havia passat”, explicava Voigt, que també assenyalava que amb la legislació anterior l’home hauria estat condemnat només per abusos o assetjament.

Campanya per als joves

Amb l’entrada en vigor de la nova llei, el govern suec ha encarregat a l’Autoritat de Compensació i Suport a les Víctimes de Delictes una campanya informativa per als joves. A la pàgina web, dirigida a joves d’entre 13 i 25 anys, aclareix les situacions en què el sexe pot ser un delicte. Subratlla que sempre que una persona vol tenir relacions sexuals amb una altra s’ha d’assegurar que aquesta persona realment ho vulgui, preguntant-l’hi. També fa èmfasi en el fet que s’ha de respectar el dret a canviar d’opinió independentment de qui hagi pres la iniciativa. Finalment, recalca que el consentiment a un tipus d’acte sexual no implica un sí absolut. No és el mateix, ressalta, voler mantenir sexe oral que penetració vaginal. Abans de la campanya, el govern ha encarregat una enquesta per saber què pensen els joves sobre la llei: el 90% de les noies hi estan a favor, per només un 63% dels nois.

La web posa exemples de situacions que mai són voluntàries: si una persona participa en un acte sexual coaccionada per violència o amenaces o està en una situació de vulnerabilitat, per exemple, si ha begut o no es troba bé. O si la persona està molt espantada i queda paralitzada -una situació que recorda a la de la Manada-. Finalment, sempre serà delicte el sexe en què algú abusa de la seva posició de superioritat, per exemple, un professor amb un estudiant, o un cap amb un treballador, i també si l’altra persona és menor de 15 anys. Aquests supòsits també s’apliquen a les persones que paguen per un servei sexual. En aquests casos, el sexe sempre és il·legal, independentment de si la persona ha manifestat o no que vol tenir relacions.