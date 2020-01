Protestes veïnals a la petroquímica de Tarragona a ritme de sirena

Més de 300 persones van tallar dimarts a la tarda la carretera N-340, que arriba fins a l’entrada del polígon sud de Tarragona, per protestar contra la gestió de l’administració en l’explosió del reactor de la planta de producció d’òxid d’etilè d’Iqoxe, que va deixar dos treballadors i un veí morts. La manifestació va començar amb dues marxes separades que van sortir simultàniament de la Canonja i Bonavista -poblacions a tocar de la petroquímica- i que es van unir a l’entrada del complex on hi ha l’empresa. Durant uns quants minuts els concentrats van fer sonar les sirenes de confinament a través d’altaveus.

“De moment tot són reunions i no ens han dit res ni sabem res per part de les administracions”, declarava la presidenta de l’associació de veïns de Bonavista, Loli Álvarez. “Ara estem treballant des de l’associació amb els veïns afectats per traslladar els papers a l’asseguradora de l’empresa”, afegia. Aquesta líder veïnal assenyala que de moment estan gestionant més de 50 denúncies i que esperen rebre’n unes 200, de veïns i veïnes que van patir danys arran de l’explosió.

I és que malgrat que ja han passat dues setmanes del pitjor accident al complex petroquímic de Tarragona, hi ha edificis als barris de Bonavista i Torreforta on estan apareixent esquerdes a l’estructura a causa de l’ona expansiva de la deflagració que es va registrar a les 18.38 h del 14 de gener. “Hi ha un bloc al carrer 1 que cada dia veu com s’agreuja més la seva estructura i l’ajuntament encara no hi ha enviat tècnics. Els veïns estan preocupats”, apuntava Álvarez, que comentava també que malgrat això, el consistori manté comunicació amb les associacions. “Ells ja ho saben i estan començant a treballar en el tema”, assegurava.

“No van sonar les sirenes, ningú va avisar que hi havia ordre de confinament. La desinformació, que va ser la tònica d’aquell dia, es manté avui”, deia micròfon en mà Marta Arjona, del col·lectiu ecologista La Canonja 3. “No sabem per què va explotar i probablement mai ho sabrem. Tampoc sabem que va passar a Nitrocomax el 2015 amb una fuita que ens va obligar a confinar-nos. Imaginem que deu ser que ho hem normalitzat”, afegia aquesta altra portaveu, que lamentava també el nivell de deixadesa de les autoritats. “Volem les químiques, però no a qualsevol preu. Els temps de consentir s’ha acabat”, insistia.

Sentiment d’impotència

Per a Oriol Llop i Marc Bertran, veïns de la Canonja, “hi ha un petit silenci”. Ahir admetien que després de l’accident l’ambient al poble és que “aquí no ha passat res”. “Si vius aquí ja saps el que hi ha”, afegien. Llop i Bertran assenyalaven que les fàbriques compren molts silencis al poble però malgrat tot ja es treballa en una declaració conjunta i en aconseguir que l’ajuntament assessori en la denúncia contra l’empresa.

Molts manifestants coincidien ahir en el sentiment d’indignació i d’impotència que ha generat l’explosió i un debat començava a sonar de fons: què passa amb la transició d’aquesta indústria contaminant i perillosa cap a energies i produccions més verdes? Un botó que les autoritats no han premut i que els veïns, com amb les sirenes d’ahir, comencen a activar.