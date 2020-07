Pueyo reclama eines jurídiques per poder retenir les persones amb covid-19

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha demanat canviar el marc jurídic actual per poder retenir persones “amb símptomes o diagnòstic declarat de covid-19” que a hores d’ara “desapareixen després de practicar-los les proves per no haver-se de confinar”. Segons Pueyo: “Malgrat la feina policial, dels serveis socials i de la Creu Roja, no podem retenir persones en contra de la seva voluntat”. A més, ha assegurat que la “musculatura socioeconòmica” de la comarca del Segrià i la ciutat de Lleida comença a estar bastant “fatigada”, per la qual cosa demanarà al president de la Generalitat, Quim Torra, mesures de compensació i suport per a la indústria i per al sector de serveis de Lleida.

Ho ha fet en el marc de la presentació del Procicat Lleida, eina de coordinació de les institucions lleidatanes i de diverses entitats per lluitar contra el covid-19, en què també participava el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, que ha afirmat rotundament que el “confinament domiciliari no està sobre la taula i que no s’està esperant a acabar la selectivitat per aplicar-lo”. Tampoc el "confinament selectiu" que ahir reclamaven alguns alcaldes del Segrià perquè les noves mesures afectin només els nuclis o zones del Segrià on s’hagin detectat brots. En aquest sentit, Farré ha fet una súplica en favor de la “solidaritat” entre municipis del Segrià, “atès que tots estem afectats pel virus”, i ha proposat recuperar els espais habilitats per algunes localitats a l’inici de la campanya de la fruita per aïllar persones amb covid-19. “Actualment tenim 129 casos en aïllament que no poden fer-lo en condicions”, ha anunciat el delegat del Govern.

Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha explicat que ha fet arribar al govern català les necessitats dels alcaldes del Segrià, principalment del Baix Segrià, on la campanya de la fruita esdevé més intensa, “en matèria no només de suport policial, sinó també en l’àmbit dels agents cívics”. Per a Talarn: “Calen més agents de suport que puguin explicar als treballadors del camp i als veïns i veïnes d’aquestes localitats que han de portar mascareta, tenir molta cura, etcètera”.

S'agreuja la situació dels temporers

Les persones allotjades als pavellons de Fira de Lleida que volen treballar de la fruita han vist agreujada la seva situació pel confinament. La limitació de moviments per poder sortir del Segrià pels brots de covid-19 dificulta la recerca de feina més enllà de la comarca. Això se suma al fet que hi ha menys oferta de llocs de treball que altres anys a causa de les pedregades que van caure al juny i que han fet malbé molta fruita que estava a punt per collir. L'ACN ha visitat l'oficina única d'atenció en què cada dia s'orienta, es presta servei i recursos a aquestes persones, enguany amb unes condicions sanitàries que agreugen encara més la situació.