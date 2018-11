Puigcorbé crispa el comiat de Bosch a l'Ajuntament

Era el moment dolç d'Alfred Bosch, que, després de prendre possessió com a nou conseller d'Exteriors, tornava al ple de Barcelona per pronunciar el seu discurs de comiat. Emotiu i amb un somriure, tal com se l'esperava, Bosch ha proclamat la seva estima a la ciutat i ha repassat la feina feta, tant els acords que han servit per portar el metro a la Zona Franca o tancar la Model com els enfrontaments que han impedit l'avenç del projecte del tramvia. Però, sense temps ni per pair les seves paraules, just quan encara ressonava el vers que ha agafat prestat a Maria del Mar Bonet –"Sempre tornaré a la nostra platja"–, l'ara regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé s'ha cobrat la seva particular venjança. Puigcorbé, que va ser regidor d'ERC fins que va trencar relacions amb el partit després que es filtrés d'un informe que l'acusava de maltractaments laborals, ha aprofitat el seu torn de paraula per retreure a Bosch la "punyalada per l'esquena" que, diu, va provocar aquella situació.

Puigcorbé ha recordat que va acceptar anar de número dos de Bosch i que ho va fer deixant "professió, casa i ciutat" i que, quan estava a punt de recollir els fruits de la feina feta, va rebre la "ganivetada", que ha titllat d'actuació "vergonyosa" i ha atribuït, directament, a Bosch i al seu equip. "Vostè mateix em va acusar", li ha etzibat, i ha acusat els seus excompanys de partit de saltar-se la presumpció d'innocència i de manipular informes i persones en contra d'ell per fer-lo fora de la Diputació de Barcelona. "Ha comès un greu error i li demano que l'esmeni", li ha demanat. Però ningú no ha recollit el guant. No ho ha fet el regidor d'ERC Jordi Coronas, que ha dedicat paraules d'agraïment a Bosch i ha passat per alt les acusacions.

El portaveu republicà ha elogiat la "generositat" i la "lleialtat" del seu excompany i la seva capacitat de treballar en equip. En nom de la CUP, Eulàlia Reguant ha sigut més crítica i ha deixat clar que el seu grup no comparteix el "repartiment de cadires" entre Ernest Maragall, que ara serà l'alcaldable republicà, i Bosch.

En nom del PDECat, Xavier Trias, que ha encoratjat la tasca de l'ara conseller, li ha agraït l'etern "somriure" amb què treballa, i en un to completament diferent la portaveu de Cs, Carina Mejías, li ha demanat que desatengui les peticions del president Quim Torra d'actuar com a ministre d'Exteriors i de treballar perquè es reconegui el dret a l'autodeterminació. En nom Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello li ha demanat que faci una policia exterior progressista. El popular Alberto Fernández Díaz (PP) li ha dit que actuï amb respecte al que representa Espanya, i Carmen Andrés li ha demanat que les diferències ideològiques no els separin com a barcelonins.

En el seu discurs, Bosch ha dit que parlaria ja després del ple amb l'alcaldessa sobre la seva nova relació. "Ara em correspon tenir el món al cap", ha dit, i ha remarcat la seva voluntat que Catalunya i Barcelona "viatgin juntes". Quan ha marxat ha repartit abraçades entre gairebé tothom. No n'hi ha hagut per a Puigcorbé.