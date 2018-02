Puigdemont demana explicacions a l'Estat sobre la relació amb l'imam de Ripoll

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dissabte al programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio que el CNI no fos del tot transparent pel que fa a la informació que tenia sobre l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty. "Hi ha motius per demanar explicacions a l'Estat", ha afirmat Puigdemont sobre la investigació dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils.

En aquest sentit, ha dit que els "serveis secrets espanyols que dediquen tants esforços a fer que jo no entri per la frontera en un maleter" els haurien de dedicar a "salvar vides". Així doncs, Puigdemont ha deixat clar que no va pensar mai que s'hagués de fer ideologia amb la lluita contra el terrorisme, però ha remarcat que els Mossos haurien de poder accedir a tota la informació possible per protegir els catalans.

D'altra banda, en referència a la intenció del govern espanyol d'aplicar el 155 per limitar la immersió lingüística, Puigdemont ha assegurat que "l'escola catalana reforça la cohesió social i ens ajuda a prevenir la radicalització". Així, ha remarcat que aquesta convivència va més enllà de les ideologies i els orígens. El president també ha destacat que la resposta social als atemptats va demostrar que "Catalunya estava preparada per donar una resposta tant des del punt de vista policial com humà".

Sobre la investidura: "Tinc plena confiança en els negociadors"

Puigdemont ha centrat les seves paraules en el record dels atemptats, però també ha respost a algunes preguntes sobre la situació política a Catalunya. Així doncs, ha afirmat que té "plena confiança en els negociadors" per desencallar la seva investidura perquè "estan avançant bé".

El president de la Generalitat ha assegurat que totes les forces independentistes volen "el mateix" i que els punts en comú passen per aixecar l'aplicació de l'article 155, que es constitueixi un govern que tiri endavant "les polítiques que la gent ha votat" i que "es mantingui el mandat de l'1-O". "El 155 l'ha d'acabar qui el va posar, i ja fa tard a alçar-lo", ha insistit Puigdemont.