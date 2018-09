Intenten aturar la deportació de quatre activistes rifenys empresonats del CIE de Barcelona

Quatre dels activistes rifenys que estaven empresonats al CIE de Barcelona han sigut traslladats aquest matí emmanillats per la Policia Nacional i podrien ser deportats al Marroc. Tres d’ells havien demanat asil polític a Espanya, al·legant que les autoritats els persegueixen per haver participat en les protestes del moviment popular Hiraq, que l’any passat van omplir els carrers de diverses ciutats marroquines reclamant millores socials. Formaven part d’un grup de 17 persones que havien fugit en pastera fa un mes des d’una platja pròxima a la ciutat d’Al-Hoceimas i que van ser detingudes per la policia a Almeria i després traslladades a Barcelona. El ministeri de l’Interior no ha confirmat ni desmentit a l’ARA que hagin sigut deportades.

Ni la família d’un dels homes, que viu a Blanes, ni les entitats que han mostrat la seva solidaritat amb els activistes saben si ja han sigut expulsats al Marroc o si encara són en territori espanyol. “Si els deporten, el que els espera al Marroc serà molt dur. Quan els entreguin a la policia els sotmetran a tortures i interrogatoris i no sabem si després condemnaran”, explica un membre de la comissió de Barcelona de suport al moviment popular del Rif. El moviment ha estat durament reprimit per les autoritats marroquines i aquest estiu els seus dirigents han sigut condemnats a fins a 20 anys de presó. Un miler d’activistes han sigut empresonats per participar en les protestes.

Precisament divendres, el ple de l’Ajuntament de Barcelona havia aprovat una moció a proposta de la CUP que instava les autoritats espanyoles que els donessin protecció internacional i posessin en llibertat els cinc activistes que continuaven internats al CIE. Els altres 12 havien sigut alliberats després que s’admetessin a tràmit les seves demandes d’asil.

“Exigim el seu alliberament immediat fins que es garanteixi que han tingut accés a la possibilitat de demanar asil dins del CIE amb totes les garanties", ha dit a l’Ara Jaume Asens, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. El consistori també ha mostrat la seva preocupació a la Delegació del govern espanyol. Dels quatre refugiats traslladats avui, tres havien vist rebutjades les seves peticions d’asil i l’altre no va presentar-ne. "L'expulsió podria provocar el seu empresonament a presons del Marroc, on s’han denunciat situacions greus de tortures", alerta Asens. I recorda que el Defensor del Poble ha denunciat en més d’una ocasió les dificultats per demanar asil al CIE, per l’absència d’assessorament jurídic i traductors i la inexistència d’un llibre de registre de les peticions.

Joan Suqué, conseller de districte de la Ciutat Vella de la CUP, denuncia que “enviar algú a la tortura i a un patiment que pot durar generacions és un acte de terrorisme, i l’estat espanyol sap que està fent exactament això. És el preu que fa pagar a la gent que gosa confrontar la misèria que els tenen reservada, i nosaltres –la gent de l’esquerra independentista, els trotsquistes, els comitès solidaris d’immigrants rifenys– ens sentim amics i germans d’aquesta gent que pateix i que lluita”.