Què es pot fer i què no aquesta revetlla de Sant Joan?

La revetlla de Sant Joan d'aquest any serà la més atípica que es recorda. Tot i que s'ha aixecat l'estat d'alarma, des de Protecció Civil recorden que enguany serà més important que mai extremar les precaucions en dos àmbits: en les mesures per evitar el contagi de coronavirus, i en les recomanacions per evitar accidents i incendis. Recopilem les principals indicacions per celebrar la revetlla amb seguretat:

¿Puc celebrar Sant Joan amb la família o els amics?

Sí, es poden organitzar celebracions amb familiars o amics. Ara bé, Protecció Civil demana que siguin grups reduïts i que es mantinguin en tot moment les mesures de protecció i higiene: portar mascareta, mantenir una separació física de 2 metres i rentar-se sovint les mans. A més, es desaconsella compartir menjar i estris durant els àpats per evitar el contagi de covid-19. Pel que fa a les festes i celebracions organitzades, han de respectar la normativa.

¿Les platges estaran obertes a la nit?

Les platges són competència municipal i, per tant, és millor consultar què ha decidit fer cada ajuntament. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, ja han anunciat que estaran tancades i s'hi prohibirà l'accés, mentre que a d'altres ciutats costeres com Salou, Sant Antoni de Calonge o Tossa de Mar sí que deixaran anar-hi, sempre que es respecti la distància física i no es creïn aglomeracions.

¿Es pot encendre una foguera?

També depèn de cada ajuntament permetre o prohibir les fogueres, però la majoria recomanen fer només petits foguerons per limitar el nombre d'assistents. En el cas de Barcelona, per exemple, els districtes només autoritzen petits foguerons de fins a un metre.

¿Les discoteques i bars d'oci nocturn podran obrir?

Sí, sempre que es respecti l'aforament màxim: si és a l'interior del local, només es permet la meitat de la capacitat; i si és a l'aire lliure, es pot arribar al 75%.

¿Hi haurà transport públic?

Depèn de cada operador. En el cas de Renfe, no s'habilitarà cap reforç i es mantindrà el servei habitual per garantir el servei als treballadors. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), d'altra banda, tampoc reforçarà la mobilitat intermunicipal per evitar "un efecte crida cap als municipis costaners", segons han subratllat en un comunicat. Els serveis ferroviaris metropolitans, les línies de metro de Barcelona, la L6 i L7 de Ferrocarrils (que transcorren dins de la ciutat) i les dues xarxes del TRAM oferiran servei fins a les dues de la matinada com fan els divendres. La resta de línies de Ferrocarrils de la Generalitat (les que connecten amb el Vallès i amb el Baix Llobregat - Anoia) mantindran l'horari habitual d'un dia feiner i s'aturaran a la mitjanit. Així mateix, en el cas de Rodalies, els trens no pararan a la platja de Castelldefels a partir de les nou de la nit, a petició de l'Ajuntament.

¿Hi haurà controls policials?

Sí, el Govern ha desplegat un dispositiu especial i es calcula que, entre el 19 i el 24 de juny, es faran uns 1.400 controls policials a les carreteres.

¿Es poden tirar petards?

Sí, sempre que se segueixin les pautes de seguretat. A l'hora de comprar-los, es recomana només adquirir productes homologats en establiments autoritzats, i es poden comprar per internet i recollir-los a la botiga amb cita prèvia. Protecció Civil recomana que no es guardin a les butxaques i que es llegeixin bé les instruccions abans d'utilitzar-los.

Quina és la manera més segura d'encendre'ls?

Primer, és molt important no haver fet servir gel hidroalcohòlic ni portar-lo a sobre quan es manipulin els petards, ja que és altament inflamable. També es recomana utilitzar sempre una metxa per encendre'ls perquè hi hagi temps de separar-se i, en el cas que no s'encenguin bé, és millor no tocar-los, esperar mitja hora i remullar-los. Així mateix, està prohibit llançar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses i es recomana no encendre'ls dins de casa, ni en balcons o finestres.