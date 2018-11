Què és el dengue i com es transmet?

El dengue és una malaltia que es transmet per la picada d'un mosquit infectat. Concretament, el transmeten els mosquits femella, principalment de dues espècies determinades, l''Aedes aegypti' i l''Aedes albopictus'. Aquests insectes també poden transmetre malalties com el chikungunya, el virus del Zika i la febre groga. Fins ara, els casos detectats a Catalunya provenien de persones que havien viatjat a països on la malaltia és endèmica. Per primera vegada, Salut Pública ha detectat un cas de dengue autòcton.

Quins són els símptomes?

Els símptomes que presenta aquesta malaltia són febre, mal de cap intens, dolor darrere dels globus oculars, dolors musculars, erupció cutània o nàusees.

Com es transmet?

A través d'una picada de mosquit, que pot desenvolupar el virus en un termini d'entre vuit i deu dies. Un cop infectat, aquest insecte pot transmetre el virus a les persones que piqui. Acostuma a actuar durant tot el dia, però sobretot ho fa a primera hora del matí i al vespre. La transmissió directa entre persones no està demostrada.

Casos detectats a Catalunya

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que cada any hi ha entre 50 i 100 milions d'infeccions, entre les quals hi ha uns 500.000 casos de dengue greu i unes 22.000 morts. És una malaltia endèmica a la major part dels països tropicals i subtropicals de l'Amèrica Central, el Carib, l'Amèrica del Sud, el Sud-est Asiàtic, el sud del Pacífic i en diversos països de l'Àfrica.

Fins ara, els casos que s'han detectat a Catalunya són de persones que tornen de viatge de zones endèmiques. Durant la primera meitat de l'any passat, al territori català es van detectar 6 casos de chikungunya, 22 de dengue i 11 de Zika. Segons va explicar l'any passat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, el dengue està més estancat que la resta de malalties que es transmeten a través d'una picada de mosquit. En els últims anys, després dels 51 casos importats del 2014, els 97 del 2015 i els 88 del 2016, l'any passat es va arribar als 22 fins al mes de juliol.