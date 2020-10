Què són i per a què serveixen els tests d’antígens

L’estratègia de la Generalitat per contenir la pandèmia passarà les properes setmanes a una nova fase amb la incorporació dels tests d’antígens, coneguts popularment com a tests ràpids, que seran una eina complementària a les PCR. El mateix Govern ha detallat que n’ha adquirit un milió i que està en vies de validar-ne la fiabilitat per poder-los començar a utilitzar properament en centres d’atenció primària. Aquests tests tenen una sèrie d’avantatges molt interessants respecte a la PCR, que és la prova que es fa servir actualment per diagnosticar la infecció per SARS-CoV-2.

Com funcionen?

A diferència de la prova PCR, que es basa en la detecció i amplificació d’un fragment del material genètic del virus, els tests d’antígens es basen en la detecció de proteïnes característiques del microbi. El producte que utilitzen per detectar-les són anticossos, que s’hi uneixen i donen lloc a un senyal visual en el dispositiu. La mecànica del test consisteix, en primer lloc, en extreure una mostra de la cavitat nasal amb uns bastonets. Tot seguit s’aplica la mostra al dispositiu, un rectangle de plàstic de pocs centímetres, i s’espera uns 15 minuts per obtenir el resultat.

Quins avantatges tenen?

Els avantatges més notables són el preu i la rapidesa. Un test d’antígens pot costar al voltant de 5 euros, mentre que una PCR pot tenir un preu de més de 100 euros. En el cas de la PCR, un cop extreta la mostra, s’ha de portar a un laboratori per seguir un procediment que dura unes quantes hores. Això fa que la majoria de resultats es notifiquin, en el millor dels casos, entre 24 i 48 hores després de l’extracció. Per contra, els testos d’antígens es poden fer in situ sense la necessitat de cap laboratori. Els resultats s’obtenen al cap d’aproximadament 15 minuts, amb la qual cosa es pot activar immediatament el protocol d’aïllament i de rastreig de contactes.

Són fiables?

Al mes d’abril es van començar a utilitzar tests d’antígens, però de seguida es va veure que tenien una sensibilitat molt baixa. Detectaven només el 30% dels positius. Els tests actuals han millorat considerablement. Pel que fa a la sensibilitat, avui dia aquests tests poden arribar -i en alguns casos superar- al 95%. Això vol dir que de cada 100 positius reals se’n detectarien 95. També han millorat en especificitat, que, de la mateixa manera, pot acostar-se al 100%. Això significa que aquests tests donarien també molt pocs falsos positius.

Com es poden utilitzar?

A més d’utilitzar-se en centres sanitaris per agilitzar la detecció de casos positius i accelerar les mesures de contenció epidemiològica, els tests d’antígens es poden fer servir per fer cribatges ràpids a grans nombres de persones on es vulgui evitar la transmissió. Es podrien utilitzar, per exemple, en escoles o llocs de treball. Com que són barats i ràpids, en aquests entorns es poden fer periòdicament, de manera que es podrien detectar positius contínuament i així evitar la possibilitat que encomanessin la malaltia.

A més, també es podrien utilitzar puntualment per garantir que no es produeixen contagis en esdeveniments. En aquest sentit, el festival Primavera Sound i la Fundació Lluita contra la Sida preparen un estudi clínic amb l’objectiu d’establir l’eficàcia d’aquests tests com a eina de cribatge en un concert que se celebrarà en un espai tancat. Està previst que l’estudi es faci aquest mateix octubre a la sala Apolo de Barcelona i que hi participin un miler de persones.

Més barats i més ràpids que les PCR, poden ser una eina complementària per millorar la contenció de l’epidèmia