260x366 Quin és el llegat del feminisme que volem i necessitem? Quin és el llegat del feminisme que volem i necessitem?

Ara farà un any que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya i Nancy Fraser, entre d'altres, van signar el manifest feminista que va donar pas a la manifestació feminista més multitudinària a tot el món.

Feminisme per al 99% constitueix un manifest que va molt més enllà del feminisme liberal. Una visió molt més àmplia que tracta temes com l'habitatge inaccessible, els salaris baixos, l'atenció mèdica universal, la violència policial i altres temes que des del feminisme mainstream han quedat en un segon pla. En aquesta obra, les tres autores exigeixen la fi de l'empresonament en massa i dels règims fronterers inhumans, la provisió d'habitatges segurs i veritablement assequibles, la fi de les guerres imperialistes a l'Orient Mitjà i molt més. "

"El feminisme no hauria de començar –o acabar– amb més dones assegudes als consells de direcció de empreses: hauria de començar amb el 99%"

Cinzia Arruzza és professora associada de filosofia de la New School for Social Research de Nova York; Tithi Bhattacharya és professora d'història, especialitzada en el sud d'Àsia, i directora d'estudis globals a la Universitat de Purdue, i Nancy Fraser és catedràtica de filosofia i política a la New School for Social Research de Nova York.

Feminisme per al 99% es podrà adquirir el 2 i el 3 de març amb el diari ARA a qualsevol quiosc per 10 euros.

