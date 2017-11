El RACC defensa l'enllaç del tramvia però demana que no es faci per la Diagonal

La discussió sobre la conveniència d'enllaçar les dues xarxes de tramvia per la Diagonal sembla que ha entrat en un bucle. Continua enrocat. Els seus partidaris en lloen les millores per al transport públic i per a la vida ciutadana, i els seus detractors criden a estudiar projectes alternatius com l'enllaç amb un bus elèctric -com defensa el PDECat-, la connexió soterrada -com ERC demana estudiar- o, encara, el traçat per algun altre punt de la ciutat, tot i que els estudis encarregats per l'Ajuntament avalen escollir la Diagonal. Cadascú té un informe per avalar la seva intervenció i el debat s'enroca, a estones, en la manera com s'han fet els càlculs. L'opció del traçat alternatiu és precisament la posició que ha defensat avui el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) a la comissió municipal creada per estudiar l'enllaç, que en aquesta sessió ha comptat amb les explicacions de diferents experts proposats pels grups polítics.

Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, ha defensat que "val la pena fer la connexió" perquè suposa una millora per al transport públic, però ha expressat els dubtes de l'entitat de fer-ho per la línia recta de la Diagonal, com defensa l'equip de govern, un projecte pel qual encara no ha trobat aliats polítics i que ara, després del divorci amb el PSC, suma també les crítiques dels socialistes. De moment, el que havia de ser un dels projectes estrella del mandat no surt del terreny del debat polític.

El RACC alerta d'un possible problema de congestió i d'un empitjorament de la qualitat de l'aire a l'Eixample com a conseqüència del trànsit que s'ha de desviar de la Diagonal. El club proposa que s'estudiïn traçats com el d'Urgell-avinguda de Roma-Aragó, Urgell-Gran Via o Numància-Sants-avinguda de Roma-Aragó . L'Ajuntament ja havia fet el seu estudi d'alternatives, amb opcions com la de fer-lo passar per Urgell i Provença, i havia conclòs que la millor opció cost-benefici era la de la Diagonal.

El RACC defensa que no s'ha calculat bé el nivell de congestió que generarà eliminar dos carrils de la Diagonal per ubicar-hi el tramvia, així com prohibir els girs a l'esquerra al Cinc d'Oros i Verdaguer i el canvi de sentit de l'avinguda Sarrià. També lamenta que "només capti un 12% de nou passatge provinent del trànsit privat", cosa que representa una reducció d'uns 12.000 vehicles. El PP, que és qui ha proposat la intervenció del RACC, ha conclòs que el tramvia "no és la millor connexió per a la Diagonal" i que no s'ha estudiat prou la congestió que generarà.

Des de la visió oposada, el president de l'associació Promoció del Transport Públic (PTP), Ricard Riol, ha defensat que tots aquells que proposen l'autobús com a alternativa al tramvia és perquè potser "no tenen l'experiència d'haver fet aquest trajecte en bus en hora punta". El tramvia permet, segons Riol, alliberar una flota d'autobusos "retinguda en els 8 km/h".

La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha defensat la necessitat de reduir la velocitat al conjunt de la ciutat i ha dit que el tramvia no és l'únic element d'aquesta estratègia -que inclou, també, projectes com les superilles o la xarxa de bus-, però sí que és "cabdal". Jordi Julià, president de la comissió d'Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d'Enginyers de Camins, ha remarcat els interessos polítics que han acompanyat sempre aquest projecte i el debat també ha comptat amb les aportacions del director del Cenit, Sergi Saurí, i de l'expert en economia aplicada Albert Gragera, que juntament amb Daniel Albalate va fer un estudi que analitzava els informes que havia presentat l'Ajuntament.