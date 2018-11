El Raval agafa aire després de la macrooperació

L’estampa de fa una setmana, la d’un barri tallat per desenes de patrulles policials desallotjant narcopisos, quedarà fixada a la memòria del Raval durant molt de temps. Ahir encara era tema de conversa entre els veïns que ara fa set dies sortien de casa per anar a treballar quan van topar amb la macrooperació policial, i també entre alguns dels botiguers que aquell matí tot just aixecaven la persiana. Al parlar amb ells, just ahir, quan es complia una setmana dels fets, la pregunta era obligada: ¿Ha canviat res, al barri, des d’aleshores? I sí, la majoria dels veïns entrevistats van assegurar que el barri està més “tranquil”. Diuen que des de la batuda no es veuen “tants” ionquis al carrer.

Opinava així el propietari de la botiga de vins Sexy Winedel carrer Joaquim Costa, el Xavi, que va presenciar un dels desallotjaments que es van produir en aquest carrer. Des d’aleshores, diu el botiguer, els carrers ja no semblen “els decorats de la sèrie The walking dead ”, sobre morts vivents. De fet, a la plaça del davant, una de les més concorregudes i de les més hipsters del barri, s’hi trobaven regularment culleres per preparar l’heroïna i fins i tot xeringues clavades als arbres. “Han resolt la part policial, ara veurem com resolen el vessant més social del problema, perquè els toxicòmans continuaran existint”, apunta.

En aquesta línia, ahir mateix el cap de la divisió d’investigació criminal dels Mossos, l’intendent Antoni Rodríguez, va reconèixer que diverses comissaries ja han traslladat preocupacions sobre la presència de ionquis. És el cas de la de la Mina i altres districtes on hi hauria més possibilitats d’adquirir droga.

Un altre dels veïns afectats, que prefereix mantenir-se en l’anonimat, també assegura que des de la intervenció policial no ha vist més ionquis entrant en portals. No volia parlar del tema, però no triga a carregar contra la gestió pública que s’ha fet de la problemàtica: “Els hem fet fora nosaltres gràcies a la pressió mediàtica. Ni la policia, ni l’ajuntament, ni cap jutge”, sentencia després de lamentar que l’edat dels consumidors amb prou feines superava la vintena.

Uns metres més amunt, al carrer de Guifré, la policia també va entrar al bloc on viu la Sònia. Al seu edifici hi havia un dels domicilis de l’organització dominicana desarticulada. La veïna lamenta que encara hi continuen residint algunes de les persones que l’havien ocupat, que van ser detingudes i posades en llibertat. “Mentre hi hagi còmplices dins l’escala, seguim en alerta”, afirma, alhora que es queixa que la policia no pugui desallotjar un pis ocupat fins que un jutge no ho ordeni.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet una bustiada per explicar que s’han reforçat la presència policial i la pressió judicial al barri. D’entre tots els veïns consultats, només el Taimour diu que ho ha notat. Des de fa una setmana, assegura que no ha presenciat cap baralla malgrat que treballa a prop de Robadors, un dels punts més calents del Raval.