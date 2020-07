Repunten els rescats dels bombers amb la desescalada

Un indicador que confirma que la gent ha tornat als hàbits d’abans de la pandèmia són els rescats que fan els Bombers de la Generalitat. En aquest àmbit no només s’han recuperat sinó que s’han situat per sobre de l’any passat. Dos dies abans del 15 de juny, quan es va permetre la lliure mobilitat a Catalunya -excepte a Barcelona i Lleida-, ja es va notar el primer pic perquè el dissabte i el diumenge es van fer 9 i 11 rescats per dia. Però els caps de setmana següents encara van créixer més, i els bombers han arribat a fer 15 rescats per dia. Això ha provocat que el juny d’aquest any, tot i que al principi encara s’aplicaven restriccions pel confinament, s’hagi tancat amb 156 rescats, un 18% més que el juny del 2019.

Tant els bombers com la Federació d’Entitats d’Excursionistes de Catalunya (FEEC) són conscients que la desescalada ha deixat anar l’ànsia de moltes persones de tornar al medi natural, després de tres mesos tancats pel covid-19. “Fem el símil amb les carreteres, que és estrany que tinguin accidents amb poc trànsit. En els primers caps de setmana de desconfinament, que ha fet bon temps, hem vist que molta gent esperava poder anar a la muntanya i ha sortit. Per tant, ha augmentat l’afluència i també els rescats”, explica el sergent del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, Alfons Esterlich.

Només cal observar el gràfic dels rescats -que inclou el medi fluvial, el marítim, la muntanya, les coves i pous i la recerca de persones perdudes- per comprovar que els caps de setmana i els dies festius és quan s’incrementen les intervencions per la presència nombrosa de persones, bàsicament a la muntanya, que és el lloc on els bombers fan més actuacions. No són els únics que ho han notat perquè el president de la FEEC, Jordi Merino, reconeix que els refugis de muntanya han omplert les reserves i durant el confinament van veure que les altes d’excursionistes federats es disparaven. El 85% de les peticions eren de persones que ja havien estat federades abans i que ara es tornaven a inscriure perquè així tenien permís per practicar esport fora del municipi.

Pel que fa als rescats, Merino explica que la FEEC, que té 40.000 federats, va rebre l’últim cap de setmana de juny -des de dijous fins a dilluns al matí- 237 expedients de la seva asseguradora per incidents a la muntanya. “La majoria són per lligaments per estar una mica rovellats”, apunta. Esterlich hi coincideix i afegeix que els bombers s’han trobat que havien de fer rescats que són “serveis no tècnics”, és a dir, que no eren per una activitat d’alpinisme de dificultat. El gruix de les actuacions ha sigut per lesions de poca gravetat, com ara turmells torçats o trencats, indisposicions o caigudes.

Malgrat el repunt actual, els bombers ja portaven un any mogut amb els rescats des del gener, quan van créixer amb el temporal Gloria.

Vegetació activa i camins tancats

La pluja dels últims mesos i l’obligació de no sortir de casa també han provocat que els boscos tinguin un estat diferent. La responsable del programa de gestió forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Míriam Piqué, explica que “l’aigua ha fet que la vegetació estigui activada i que hi hagi més combustible”. “Es nota que ha plogut i que ningú havia passat pels camins, que estan molt tancats”, admet Piqué, que diu que la precipitació dels pròxims dies acabarà de marcar la campanya d’incendis forestals d’aquest estiu.