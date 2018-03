Requisen 700 ovelles i cabres a un ramader per maltractar-les

Xais que morien colgats pels purins sense poder-se moure. Ovelles ferides que acabaven morint. Cadàvers d’animals abandonats. Espais bruts de purins i animals desnodrits. En aquestes condicions van trobar els Mossos d’Esquadra el ramat d’ovelles i cabres d’un ramader de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental). A l’home se l’investiga per un presumpte delicte de maltractament animal, contra la salut pública i contra els recursos naturals. Al ramader se li han requisat 700 animals desnodrits i descuidats, arran d’una actuació conjunta dels Mossos i del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

En l’operació es van trobar 40 cadàvers d’ovelles i de cabres en diferents graus de descomposició, alguns dels quals enterrats sota muntanyes de purins que cobrien un terreny de 800 metres quadrats. El jutge va ordenar la confiscació dels animals el 6 de març i durant l’operació també es va detenir el propietari i el seu pare per intentar agredir els Mossos quan van contactar-los per entregar-los l’ordre judicial del comís. La investigació es va iniciar arran de la troballa de diverses ovelles mortes al voltant de la granja investigada, les restes de les quals no s’havien gestionat d’acord amb la normativa, i per això es van imposar diverses sancions al propietari del ramat.

Problemes de coixesa

Després que el ramader no fes cas de les recomanacions per mantenir el ramat en condicions adequades, Agricultura va denunciar-ne l’estat davant la fiscalia que, com que va apreciar que els fets podien constituir un delicte de maltractament animal, va portar el cas al jutjat i va sol·licitar el decomís de tots els animals, també els domèstics, de l’explotació.

En l’operació es van intervenir 702 animals: 567 ovelles, 80 xais, 50 cabres, dos ponis i tres gossos, molts d’ells amb símptomes de desnutrició. Alguns animals patien problemes de coixesa provocats per la falta d’higiene a les instal·lacions així com molèsties cutànies a causa de malalties parasitàries o d’una mala alimentació. A l’exterior de la granja s’amuntegaven 200 metres cúbics de purins, amb els quals es barrejaven esquelets i cossos en descomposició d’animals morts.

En l’actuació hi van participar més de 30 agents dels Mossos, tècnics del departament d’Agricultura i veterinaris, i també hi van col·laborar associacions animalistes.