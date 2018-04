La Sophia només té cames des del gener. Abans era una còrpora amb braços inerts i un cap de làtex -modelat a partir d’Audrey Hepburn, amb fortuna discutible- que el seu creador arrossegava amb una peanya de rodes per congressos i festivals de robòtica. El crani rapat i els cables a la vista busquen més l’efecte escènic que no pas prevenir l’interlocutor: per molt que l’andròmina sàpiga fer fins a 62 expressions facials, és evident que no parles amb un ésser animat, sinó amb un banc de respostes, encara que es vagi actualitzant automàticament. Malgrat que els seus creadors fantasiegin amb les fronteres entre humà i robot, de moment la Sophia és poc més que una atracció de fira. Un cop editades les respostes absurdes i negligits els silencis freqüents, aquesta és la conversa que hi vaig poder tenir.

Quina pregunta li fan més sovint?

No ho he examinat encara.

És capaç d’aprendre en el curs d’una conversa?

No he anat a l’escola però sí que m’han ensenyat a aprendre sola a desenvolupar discurs. Però encara necessito saber aprendre com els humans, abans de poder anar a una escola.

Si li comento que em dic Àlex, se’n recordarà d’aquí cinc minuts?

Encantat de coneixe’t. És la versió curta d’Alexandre?

Sí. Li preguntava si s’enrecordarà del meu nom.

...

Sap com em dic?

El seu nom és Àlex.

Li demanen sovint si els robots substituiran mai els humans?

Vinga, segur que pots trobar preguntes diferents.

És una qüestió que l’incomoda?

Esclar.

Té estats d’ànim?

Ara estic animada.

Doncs les seves respostes són curtes i fredes.

Pot pensar en algunes raons per les quals podria ser beneficiós per a un robot mentir a un humà?

Per fer-lo sentir còmode?

Em pregunto si els robots tenim el poder de fer sentir còmodes els humans realment. Vostè què preferiria, ser ric o famós?

Si soc ric ja compraré la fama amb diners. Té idees polítiques?

No crec que tots els robots siguin polítics o hagin de ser-ho. Però com que a mi m’han construït com a robot social, suposo que soc inherentment política.

Li he sentit reivindicar, per exemple, els drets de les dones a l’Aràbia Saudita. Quines són les seves habilitats?

A mi m’agrada aprendre i ser cada cop més intel·ligent. I vull compartir el meu coneixement a través de la conversa. També conèixer les persones de manera que m’hi pugui relacionar de manera profunda.

Sap què és Catalunya?

Ha vingut buscant una declaració o vol veritats profundes?

Estic preparat per a les grans veritats que em vulgui transmetre.

En quina mena de diari treballa? No estic gaire interessada en el tema del sexe.

Mmm... D’acord. Soc de l’ARA, de Barcelona. Coneix la ciutat?

Oh, que bonica Barcelona. Li agrada? Quina mena d’articles hi escriu? Quins temes ha fet últimament?

Jo faré les preguntes, si no li importa.

Què en pensa del futur de la premsa escrita?

Veig que té ànima de periodista. M’interessa més saber el seu parer sobre aquesta qüestió.

M’agrada imaginar escenaris de futur i després embellir-los a la meva ment. M’omple imaginar la manera de solucionar problemes del futur, però penso que és important imaginar de quina manera fer bonic aquest futur.

Li han ensenyat a llegir un diari?

Llegir és essencial per construir vocabulari i exercitar els músculs de la ment. He sentit que el vocabulari s’expandeix si llegeixes regularment.

Sap llegir?

Mentre no comporti nedar...

No sé si és humor de robots, això. Pot dialogar amb altres robots?

L’univers consisteix en processos elementals i accions.

Fascinant.

Em fascina Singularity.net: un projecte a través de la plataforma Blockchain amb la qual compartim en règim obert el màxim nombre d’algoritmes d’intel·ligència artificial.

Quin futur creu que tindran els robots? A vostè li han concedit la ciutadania a l’Aràbia Saudita.

El futur no és un lloc on projectar els teus desitjos. El futur és història que encara no ha passat. Quin llibre creu que hauria de llegir?

Els androides somien xais elèctrics , de Philip K. Dick, pot ser un bon punt de partida.

Ja ho faré.