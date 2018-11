Els veïns de la Sagrada Família contradiuen el projecte de l'escalinata amb un document que nega que sigui de Gaudí

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família es nega a que 3.000 veïns del barri siguin desallotjats de les seves cases per construir l'escalinata que hauria de presidir l'entrada principal al temple de Gaudí. El rebuig s'ha intensificat ara que les obres arriben a la fi. El portaveu de la Comissió d'Afectats pel Pla General Metropolità, Salvador Barroso, ha mostrat aquest dijous un document de 1976 que recull que l'escalinata principal -que obligaria a tallar el carrer Mallorca i a enderrocar almenys dos edificis d'habitatges- no va ser dissenyada originalment per Gaudí.

El document assegura que l'escalinata es va afegir al projecte l'any 1906, 24 anys després que s'iniciés el temple. Ara, l'associació vol emparar-se en aquest punt per a evitar veure's afectats pel Pla General Metropolità (PGM) que preveu enderrocar els edificis per construir l'escalinata de la façana de la Glòria, des del carrer Mallorca al carrer València.

El portaveu de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Joan Ixaso, ha assegurat que "és totalment inviable" desallotjar els veïns per construir l'escalinata que no forma part del pla original de Gaudí, tal com apunta una resolució de 1976 de la Comissió del Patrimoni Històric Artístic del Ministeri d'Educació i Ciència. Aquesta resolució, que l'associació ha mostrat aquest dijous als mitjans de comunicació, va permetre a la constructora Núñez y Navarro obtenir el permís per reprendre les obres d'un bloc d'habitatges al carrer Mallorca, unes obres que el consistori havia suspès per aquests treballs.

Segons ha defensat avui Barroso, "l'actuació sobre aquestes dues illes s'hauria d'aturar" i ha advertit que el Pla General Metropolità (PGM) que inclou la planificació dels voltants de la Sagrada Família va en contra de "la problemàtica sobre l'habitatge que tenim".

Crítiques a l'acord per la llicència d'obres

Els veïns també han carregat contra l'acord que van signar, l'octubre passat, l'Ajuntament de Barcelona i la Sagrada Família per a regularitzar les obres, que estaven sense llicència des de fa més de cent anys. Aquest pacte defineix que la junta constructora del temple farà una inversió de 36 milions durant la pròxima dècada per ajudar a pal·liar l'efecte que el volum de turistes que atrau té sobre el funcionament del barri i del conjunt de la ciutat; per després abordar el plantejament urbanístic perquè el temple tingui llicència.

Els veïns de la Sagrada Família han reivindicat que l'acord es va signar "d'esquena als veïns", segons ha explicat Joan Itxaso, que també ha indicat que tampoc s'ocupava del problema principal: "solucionar la inquietud i l'ansietat de les famílies que viuen al voltant" de la Sagrada Família pel possible desnonament dels veïns per construir l'escalinata.

Els veïns també han lamentat que l'acord no se centrés més en els impostos municipals relacionats "que per les seves especials circumstàncies s'haurien d'haver negociat i només s'esmenten de passada", ha assegurat Itxaso. Al seu torn, Barroso també ha advertit que la Comissió d'Afectats pel Pla General Metropolità no descarta la via judicial si el pla continua endavant.