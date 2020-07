La Sagrada Família celebra la missa per homenatjar les víctimes del covid sense l'aval del Govern

A les set del vespre, tal com tenia previst des de fa setmanes, l’arquebisbat de Barcelona va començar ahir la missa a la Sagrada Família per homenatjar les persones que han mort a causa del covid-19 i que, com a conseqüència del confinament, no van poder tenir el seu comiat. L’acte, que també era un reconeixement als col·lectius que van plantar cara a la pandèmia, es va mantenir tot i que el Procicat no havia atès la petició d’incloure’l com una excepció a la restricció que impedeix agrupar més de deu persones en un acte religiós. La missa es va celebrar, doncs, sense l’autorització del Govern i sense la presència de cap conseller, ni dels representants de l’Ajuntament de Barcelona, que a última hora també van excusar la seva presència per no desobeir les restriccions del Procicat.

L’arquebisbat va lamentar en un comunicat que la limitació de l’aforament dictada és “injusta i discriminatòria” si es té en compte que han sigut molt “acurats” a l’hora de mantenir totes les mesures de seguretat i que per a altres locals de dimensions més reduïdes s’admet un aforament del 50%. Remarquen, a més, que el temple sí que ha pogut reobrir per a les visites turístiques -dissabte mateix, hi van passar unes 1.200 persones- i que aquesta reobertura es va fer “atenent a la petició” de les autoritats, que són les que ara no accepten que se celebri la missa.

Per això, ja han anunciat que emprendran accions legals “contra l’arbitrarietat i la indefensió” que asseguren que pateixen la llibertat religiosa i la llibertat de culte. El que no queda clar encara és si la celebració de la missa incomplint les restriccions del Procicat implicarà algun tipus de sanció per part del Govern.

Tenint en compte que no havien rebut cap autorització per poder fer l’acte, ahir es recomanava a qui ho preferís que seguís l’acte per la televisió i garantien que en cap cas se superaria el 23% de l’aforament. Com a mesura extraordinària, abans d’entrar a la missa es prenia la temperatura a tots els assistents.

“Desacord absolut”

El tinent d’alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va excusar ahir la seva presència i la de l’alcaldessa, Ada Colau, a la missa. En un tuit, Batlle va defensar que no poden desatendre la disposició del Govern però que l’acaten “des del desacord més absolut”.

La cerimònia la va presidir el cardenal Joan Josep Omella, que en la seva homilia va demanar als polítics que “uneixin forces” en temps complicats com els que estem vivint i va agrair als sanitaris els esforços fets en els moments més durs de la pandèmia. Omella va oficiar la cerimònia sense la mascareta, però sí que se la va posar per a l’entrada i la sortida.