Salut multa amb 120.000 euros l'associació de Josep Pàmies per promocionar productes pseudocientífics

L'associació Dolça Revolució, que presideix l'agricultor Josep Pàmies, està en el punt de mira de les administracions per la promoció de productes i xerrades pseudocientífiques.

El ministeri de Sanitat ja va anunciar la setmana passada que presentaven una denúncia a la fiscalia contra l'associació de Pàmies i ara s'ha sabut que el departament de Salut de la Generalitat també l'ha multat amb 120.000 euros. La multa correspon a dues sancions diferents fruit de dos expedients que s'han saldat amb multes de 30.000 i 90.000 euros, respectivament, segons ha confirmat a l'ARA el departament de Salut. La multa de 30.000 euros correspon a un expedient obert al llarg d'aquest any per la publicitat i promoció que l'associació fa "a la seva web de productes fets amb plantes que es venien per curar diversos tipus de càncer i leucèmia", han explicat les mateixes fonts.

En aquest cas, l'associació que presideix Pàmies va "reconèixer els fets", segons han explicat des de Salut, i va acceptar el pagament immediat de la sanció, raó per la qual es va reduir a 18.000 euros.

La sanció de 90.000 euros correspon a un segon expedient obert el passat mes de setembre per la venda i promoció a la pàgina web de Dolça Revolució de MMS (suplement mineral miraculós), un producte suposadament per curar l'autisme que l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris ja va prohibir el 2010. Aquest expedient encara està pendent de resolució.

Així mateix, hi ha obert un tercer expedient per la conferència pseudocientífica sobre autisme celebrada a Balaguer. Salut havia advertit als organitzadors que no estava permès fer-la, però igualment es va dur a terme.