Salut aixecarà dilluns les restriccions a Figueres i Vilafant

Dilluns a la mitjanit decauen les restriccions als municipis de Figueres i Vilafant, i la Generalitat ha decidit que no aprovarà una pròrroga perquè la situació epidemiològica a l'Alt Empordà s'ha redreçat. En realitat, el departament de Salut deixarà que caduqui la resolució que encara avui limita la mobilitat i les activitats d'hostaleria i restauració. "El Procicat ha aprovat aquest divendres renovar les mesures restrictives a Barcelona, la primera corona de l'àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera, i acabar amb les que afecten Figueres i Vilafant perquè la tendència i les xifres són bones", ha explicat la consellera Alba Vergés en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Atesa la flexibilització de les restriccions a l'Alt Empordà, la titular de Salut ha fet una crida a la població d'aquestes localitats perquè no es relaxin, i ha subratllat la necessitat que l'administració local i els mateixos veïns insisteixin igualment en el compliment d'algunes de les mesures clau, com vigilar la socialització i evitar les trobades de més de deu persones per no incórrer en aglomeracions, així com seguir respectant les distàncies de seguretat, portar la mascareta i extremar la higiene de mans. Un missatge, però, que estén a la resta de Catalunya, especialment a les zones on hi ha un repunt de contagis.

De fet, on sí que continuarà vigent quinze dies més la prohibició de reunions familiars i socials multitudinàries i la limitació al 50% d'aforament en activitats culturals, recreatives, esportives o de restauració en interior és al Segrià i la Noguera, a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana. Precisament en aquesta àrea densament poblada s'ha viscut un increment dels positius diaris des de fa setmanes i Salut ha desplegat una estratègia de cribatges massius per intentar tallar les cadenes de transmissió. Demà dissabte arriba el torn de Barcelona, concretament al barri de Torre Baró.

La consellera ha defensat que per aconseguir que aquesta iniciativa arribi a les persones amb més risc d'haver-se contagiat i de ser transmissors del virus, sovint més reticents a participar-hi pels problemes derivats de fer l'aïllament o agafar la baixa laboral si resulten positius, cal la implicació del món local, començant pels ajuntaments, i especialment del lideratge de les entitats veïnals, que són les que coneixen el territori i els seus residents. "A més tenim una gran diversitat cultural, no només en aquests barris, i cal fer crides en diferents llengües", ha afegit.

Més cribatges previstos

Vergés ha assegurat que els cribatges estan funcionant bé perquè les persones que fan les crides, els professionals sanitaris i els voluntaris, són persones de referència per als veïns, i ha confirmat que s'aniran estenent les proves massives allà on més creixin els casos. "Decidirem cas per cas", ha afirmat. Salut avaluarà les dades epidemiològiques de cada municipi i les característiques dels brots que s'hi detecten per determinar si cal fer PCRs a la població general, com s'ha fet a Sabadell, si cal fer-ho per franges d'edat o en barris concrets com han estat fent a Santa Coloma de Gramenet, o si més aviat se citaran els contactes estrets de positius, com ha passat a Granollers, Ripollet o Mollet del Vallès.