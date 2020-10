Salut veu compatible el toc de queda i el tancament de bars: "Una sola mesura no ho soluciona tot"

El Govern reitera que no descarta aplicar el toc de queda però que, en qualsevol cas, la decisió s'ha de prendre des de Catalunya i no ha de venir d'una reunió interterritorial com la que es va celebrar ahir. Així ho ha defensat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista a TV3, en la qual ha assegurat que el Generalitat farà "el que sigui necessari en cada moment". Ha defensat que si és necessari el toc de queda es farà, però que "les coses que afecten drets i llibertats fonamentals han de passar per autorització judicial, pel TSJC". La consellera ha assegurat, també, que la restricció horària podria decretar-se sense necessitat de declarar l'estat d'alarma i ha remarcat que aquesta restricció seria compatible amb la que força el tancament de bars i restaurants: "Són mesures que se sumen i que cal veure en quin moment són necessàries".

"Sabem que quan tenim més interacció social no és a la nit, sinó en moltes casuístiques durant el dia", ha apuntat, i, per això, ha remarcat que una mesura "no ho soluciona tot" i que totes dues podrien coexistir o no.

La consellera ha defensat que s'haurà de mirar si és pertinent aplicar aquesta mesura amb les dades a la mà i ha posat el focus en el que passi aquest cap de setmana per decidir quins seran els passos següents: "Si veiem que aquest cap de setmana el compliment de mesures és molt estricte... Tots podem ajudar, ens hi juguem moltíssim de cara a veure quines mesures vindran en el futur".

Vergés ha assegurat, en aquest sentit, que confien que aquest cap de setmana "la gent hagi pogut veure que és necessària la contribució de tothom, que no és una qüestió de bars i restaurants". I ha reiterat que ara cal fer "el mínim necessari" i "no generar interaccions". Per això, ha dit, s'explicarà molt bé que no s'han de veure imatges d'aglomeracions. "Intentarem que aquest cap de setmana no sigui igual que l'anterior, no volem veure imatges que demostren que la gent no ha entès com són de necessàries les mesures", ha apuntat, i ha dit que, si no, es tornaran a revisar les restriccions i es veurà "què passa".

La consellera de Salut ha apuntat que en l'escenari actual no es plantegen tancaments perimetrals. Ha defensat el pla aplicat fins ara pel Govern però ha assegurat que amb una contenció més elevada en el desconfinament hi podia haver hagut una taxa més baixa de contagis: "Ho hem anat reforçant tot, però no tot depèn del sistema de salut, sinó també de què fem com a societat". Sobre la situació als hospitals, ha dit que els centres tenen ara els seus plans de contingència per intentar tocar al mínim l'activitat ordinària i prioritzar molt bé què no es tancaria.

Espais per a les PCR

Pel que fa a l'atenció primària, ha assegurat que en molts llocs s'estan buscant espais per fer les proves PCR de contactes –no de casos sospitosos– fora dels CAP, com s'ha fet ja amb la vacunació de la grip. També ha apuntat que s'han incorporat els tests antígens per alleugerir la feina: "Necessitem donar tot el reforç necessari a la primària".

La consellera de Salut s'ha referit a les acusacions de l'infectòleg Oriol Mitja sobre la seva gestió de la crisi sanitària i ha demanat no entrar en polèmiques. "Hem sigut molt transparents sempre", ha defensat, i ha dit que les "coses tenen al darrere moltes persones i no una de sola". Ha negat que hi hagi hagut "picabaralla política en la gestió de la pandèmia". "Res ha entorpit decisions", ha afegit. I ha assegurat que estaria disposada a repetir en el càrrec amb el mateix equip: "Les ganes hi són".