Salut confirma dues morts més a Catalunya per l'onada de calor

A través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el Departament de Salut ha confirmat aquest dijous al matí la mort de dues persones més per l'onada de calor. Les víctimes, dos homes de 45 i 62 anys, van morir el passat 6 i 7 de juliol però el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) continuava investigant si els decessos tenien vinculació amb l'episodi de calor.



Així, dilluns d'aquesta mateixa setmana va morir la cinquena víctima per un cop de calor a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Com ja va explicar aquest diari, d'acord amb les informacions transmeses des de la clínica, la víctima patia una patologia prèvia que es va veure afectada per les altes temperatures. D'altra banda, dimarts, dia en què el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) donava per finalitzat l'episodi de calor, moria a la via pública de Barcelona un home de 62 anys, la sisena i darrera pèrdua a Catalunya.









Les dues noves víctimes confirmades a Catalunya fan ascendir la xifra de morts a l'Estat espanyol per cop de calor, fins a un total d'onze persones. Quatre d'elles van registrar-se a Extremadura, tres homes i una dona, i una més a Múrcia.



Del 2 al 8 d'agost, període en què va mantenir-se activat el Pla de Protecció Civil per l'onada de calor, el 061 CatSalut Respon va atendre més de 450 trucades relacionades amb les tòrrides temperatures. A més, atenent el registre de defuncions en els darrers dies i a l'espera de l'anàlisi de casos sospitosos, l'Agència de Salut Pública de Catalunya no descarta la confirmació de més víctimes mortals per cop de calor.