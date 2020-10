Salut posa fre al cribatge de les escoles de Salt per la falta de capacitat del laboratori territorial

El departament de Salut ha decidit "alentir puntualment" el cribatge que havia de fer a la vintena d'escoles i instituts de Salt. Segons exposen fonts de la conselleria, es posa el fre als tests massius "per poder donar sortida al processament de mostres PCR", que han augmentat els últims dies com a conseqüència de l'increment dels contagis. Salut va anunciar a principis de mes que faria un cribatge a tots els centres, però només n’ha pogut testar quatre: els col·legis Vilagran, el Pla i el Gegant del Rec i l’IES Vallvera. Aquest dimarts i dimecres es farà una PCR als alumnes i al personal de l'IES Salvador Espriu, però la resta de centres hauran d’esperar fins que Salut pugui tornar a programar els cribratges. Precisament Salt és el municipi de Catalunya amb la incidència acumulada més alta registrada els últims 14 dies: 1.245.

Segons fonts del departament, el Laboratori Clínic Territorial pot processar, al dia, entre 1.800 i 2.000 PCR, a més d’entre 500 i 700 que s’envien al Banc de Sang i Teixits, que actua com a suport. Actualment, però, el Laboratori ha d’analitzar uns 3.000 tests diaris i han decidit "alentir" el cribatge a les escoles de Salt, que havia de finalitzar a finals d'aquest mes. Per incrementar la seva capacitat, la conselleria posarà en marxa la setmana vinent un nou robot Panther que permetrà arribar fins a les 3.000 PCR/diàries, sense comptar les que s’envien al Banc de Sang i de Teixits. El Laboratori Clínic Territorial s’encarrega de processar, aproximadament, el 75% de les PCR que es fan a la regió sanitària de Girona.

El test massiu a totes les escoles va ser una de les mesures que va anunciar la conselleria, el 5 d’octubre, per intentar contenir l’avenç del virus a Salt, on, des de mitjans d’agost, salten les alarmes per l’augment dels positius. A principis de setembre el departament va fer un test massiu a la població i deu dies després el Procicat va aplicar restriccions tant a Salt com a Girona. Dues actuacions que no van donar els resultats que esperaven, segons va admetre el delegat de Salut a Girona, Miquel Carreras, quan va anunciar que es faria un cribatge massiu als centres educatius per intentar controlar el covid-19.

De fet, Salt és un dels municipis catalans amb les pitjors xifres de contagi: la positivitat de les PCR és del 17% –hauria d’estar per sota de 5–, el risc de rebrot se situa als 1.630 –i a partir de 100 salten les alarmes– i té una taxa de positius per cada 100.000 habitants de 668 –quan la línia vermella es creua a partir de 100–. A més, la població gironina té una alta densitat poblacional, concentrada principalment als barris del centre, que és on viuen també les persones amb les rendes més baixes, moltes de les quals són d’origen estranger.

Unes característiques socioeconòmiques que han dificultat la contenció del virus al municipi: "Un dels factors facilitadors de qualsevol infecció és la vulnerabilitat social", va exposar en referència a Salt el cap de la unitat de seguiment del covid-19, Jacobo Mendioroz, durant la roda de premsa del 9 d’octubre passat. En aquesta compareixença el secretari de l’Agència de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va anunciar que Salut, juntament amb la Creu Roja, activaria uns agents socials per informar i acompanyar els veïns de Salt, Manlleu i Tortosa, però tres setmanes després encara no han començat.