Argimon preveu que l'escalada de contagis es mantingui una setmana més

Després d'aturar a última hora de dimecres la reobertura dels locals d'oci nocturn per "prudència" davant de l'augment dels indicadors del covid-19, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anticipat aquest dijous que l'escalada de contagis dels últims dies es mantindrà, com a mínim, una setmana més. L'epidemiòleg ha assegurat que l'increment de casos detectat no es pot atribuir únicament al fet que s'estiguin fent més proves, i ha apuntat que, malgrat que s'hagin fet 20.000 PCR més, s'està observant que aproximadament mig miler de casos nous que s'escapen d'aquestes deteccions proactives. "Ja vaig advertir la setmana passada que estaríem un parell de setmanes en augment controlat", ha subratllat. I ha afegit: "El virus avança molt ràpid i el que avui és blanc, demà pot ser negre. Les Terres de l'Ebre són l'exemple més clar".

El coordinador de la unitat de seguiment del coronavirus, Jacobo Mendioroz, ha analitzat la tendència epidemiològica dels punts calents del covid-19 a Catalunya. Mentre que Manlleu (Osona) comença a redreçar la corba i millora la seva evolució, el departament admet preocupació per Tortosa (Baix Ebre), ja que malgrat les restriccions i les accions de cribratge desplegades "ràpidament", la propagació es va detectar quan "ja hi havia molta població asimptomàtica". Pel que fa a Salt (Gironès), Mendioroz ha insistit que es tracta d'una zona molt complicada perquè manté un degoteig de positius alt i on calen accions d'àmbit comunitari.

L'epidemiòleg també ha explicat que aproximadament un 10% de les persones asimptomàtiques que es van sotmetre a un cribratge a Tortosa i van obtenir un resultat negatiu comencen ara a positivitzar, passat el temps d’incubació del virus. “Això reforça el missatge que si obtens un resultat negatiu en una PCR però ets contacte d’un positiu, igualment has d’aïllar-te”, ha remarcat Mendioroz.