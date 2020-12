Salut confia poder garantir el pla de Nadal: "La gent necessita celebrar les festes"

Que el nombre de vehicles que van sortir ahir de l'àrea de Barcelona, a les portes d'un pont de la Puríssima amb confinament municipal de cap de setmana, creixés un 5% respecte a dijous passat es pot entendre com una "bona notícia" segons el departament de Salut. "Jo esperava que fossin més", ha reconegut el secretari general del departament, Marc Ramentol, en una entrevista a RAC1, en referència als 485.118 vehicles que van abandonar ahir l'àrea metropolitana, tot i que ha dit que s'haurà de veure què passa els pròxims dies.

Ramentol ha defensat que en la segona onada hi ha hagut un element nou respecte a la primera, que és que s'ha hagut de lluitar contra el virus i, també, contra el cansament de la població, i que aquesta "fatiga pandèmica" és la que explica decisions com la de marxar de pont tot i els avisos del Govern de restringir la mobilitat. Ramentol ha fet una crida a la "corresponsabilitat" per poder contenir la tendència a l'alça de la taxa de contagis.

El secretari general de Salut ha insistit que el Govern vol poder garantir el pla de Nadal i que ho farà sempre que l'epidèmia no es descontroli: "La gent necessita celebrar les festes de Nadal, però sabem que si no les celebrem de manera adequada, els Reis ens poden portar un rebrot epidèmic". Ha dit que en principi Nadal no perilla, però que caldrà estar atents als indicadors. I ha admès que no podran controlar què passa a cada domicili durant les festes –si es respecta el límit de deu persones– i que caldrà que sigui la ciutadania la que entengui la importància d'acatar les pautes.

Ramentol ha reiterat que aquesta setmana hi ha hagut un "canvi de tendència" en la taxa de transmissió del virus i que això ha passat abans del que s'esperaven i és el que ha frenat el canvi de tram en la desescalada. "A mesura que obres i augmenta la interacció social, inevitablement la Rt augmenta", ha dit, però ha apuntat que esperaven el canvi més endavant, entre 10 i 14 dies després del canvi de mesures. Ara caldrà estar atents a l'evolució de les dades, que dependrà "en bona part" del que faci cadascú: "Ho veurem a mitjans o finals de la setmana que ve", ha dit.

"Estem en un moment que la incidència acumulada baixa molt a poc a poc i, en canvi, la Rt està pujant", ha radiografiat, i ha dit que la resta d'indicadors van a la baixa i s'alliberen llits als hospitals, també a les UCI, però "molt a poc a poc".

Sobre la decisió de Madrid d'aixecar les restriccions de mobilitat, ha considerat que es tracta d'una comunitat que ha tingut més casos que Catalunya i que això vol dir pagar un peatge que el Govern no ha volgut pagar: "El nostre propòsit ha sigut salvar tantes vides com fos possible". Pel que fa al toc de queda, ha assegurat que és una mesura que inicialment els feia respecte però que s'ha demostrat "efectiva" i que "de manera raonable" s'haurà de mantenir mentre estiguem en la fase actual, almenys fins al quart tram del pla d'obertura.