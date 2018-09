Salut impulsa un nou model per avançar el diagnòstic de l'endometriosi

Es calcula que la malaltia de l’endometriosi afecta una de cada 10 dones catalanes en edat fèrtil, però poques han estat diagnosticades perquè, fins ara, no existien protocols de detecció al sistema de sanitat pública. “En aquesta sala, probablement n’hi ha un parell que la pateixen, però no ho saben”, ha assegurat aquest matí el doctor Carmona, cap de Ginecologia de l’Hospital Clínic, durant la presentació del nou Model d’atenció a l’endometriosi que s’implementarà a Catalunya els propers mesos. Es tracta d'una sèrie d'actuacions encarades a augmentar el coneixement d’aquesta malaltia entre els professionals i la ciutadania en general. Però també a reduir el temps de diagnòstic, que ara se situa en més de 8 anys a Catalunya; i a endreçar els circuits mèdics que han de rebre les pacients, ja que fins ara no hi havia ordres clares dels passos que havien de seguir quan acudien al metge de capçalera.

A l’espera de quins resultats obté el desplegament d’aquest programa d’actuació, les plataformes d’afectades n’han celebrat la presentació. Fa temps que denunciaven que era necessari. “[Vivim en una societat en què] si li dius a la teva mare que et fa mal la regla, et dirà que és normal; i si li dius al metge, que ets una exagerada”, ha lamentat la presidenta de l’associació d’afectades Endocat Cristina Guruchaga. En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que cal “homogeneïtzar” els protocols de detecció perquè encara hi ha metges que “ignoren” la malaltia.

A aquesta manca de coneixement mèdic, però, se suma que els símptomes de l'endometriosi estan molt “normalitzats” entre el sector femení i això en dificulta el tractament. Els més habituals són els dolors i, en els casos més greus, la infertilitat: “Moltes vegades, les pròpies dones no expressen el malestar perquè, culturalment, dona i dolor han anat molt lligats”, ha explicat la llevadora Cristina Martínez. Amb tot, el doctor Carmona ha assegurat que el diagnòstic és “fàcil” en la majoria dels casos: “Només cal escoltar la pacient”, ha afegit.