Els laboratoris privats només faran tests a particulars si Salut els autoritza

Els laboratoris privats, sota la batuta del Govern fins que s'acabi l'emergència sanitària del covid-19, podran fer proves de detecció a particulars –tant PCR com tests d'anticossos– sempre que comptin amb una autorització expressa del departament de Salut. El client sempre haurà d'acreditar que se l'ha de fer per prescripció mèdica, per exemple per tornar a la feina, i serà el Servei Català de la Salut (CatSalut) qui, després d'analitzar cada cas, decideixi si es fa el test o no. El Govern només permetrà la prestació del servei quan consideri que la prova és pertinent amb l'objectiu d'evitar que les clíniques privades obtinguin un benefici econòmic excessiu.

Una prova diagnòstica té un cost que oscil·la entre els 85 i els 200 euros, en funció del centre, i Salut va decidir dilluns intervenir-hi. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dimarts una regulació de preus i uns criteris d'accessibilitat. Per decret, qualsevol laboratori o centre privat amb capacitat diagnòstica ha de posar-se al servei del sistema de salut públic. Fins dilluns la normativa no prohibia el lucre amb aquest tipus de proves, però queda limitat al mínim. Vergés ha denunciat que "alguns laboratoris privats", sense citar-ne cap en concret, havien estat fent proves entre asimptomàtics i sense coordinar-se amb Salut, i prioritzant individus sans que es poden pagar un test tot i no necessitar-lo.

Vergés ha assegurat que per parar-los els peus, i atès que temporalment té a la seva disposició tots els recursos diagnòstics del país, s'ha aprovat una resolució que regula el preu i l'accessibilitat als tests que poden fer les clíniques privades. Els preus encara no s'han fixat i Vergés tampoc no ha concretat les xifres. Fins al moment, un 6% del total de PCR fetes a Catalunya s'han analitzat al sector privat. En el cas de les PCR, cal que els resultats siguin reportats de forma immediata a Salut Pública, un criteri que no s'aplica en els tests serològics.

"Els clients compleixen els criteris"

"Els laboratoris Echevarne han estat homologats des de l'inici de la pandèmia, reportant els casos. Només fem proves amb prescripció mèdica i això ja limita els particulars que atenem", asseguren a l'ARA fonts de la companyia. Echevarne va acaparar l'atenció mediàtica dilluns, després que es veiessin llargues cues a la seva seu a Barcelona amb ciutadans que volien sotmetre's a una prova de detecció del covid-19. La majoria dels clients –defensen les mateixes fonts– eren persones que ja complien els criteris clínics i tenien una indicació mèdica, sobretot, per poder saber si es podien reincorporar a la feina. El servei el paguen en el moment que es fa el test. "La resolució també ens ha agafat per sorpresa, però hem col·laborat en tot moment amb l'administració i els nostres resultats formen part del mapa epidemiològic", insisteixen des d'Echevarne, tot i que descarten "per ara" valorar els canvis que els podrien suposar les noves limitacions.

En un primer moment, la normativa només demanava a tots els laboratoris privats la seva capacitat, sobretot recursos personals i materials, però davant la mala praxi d'algunes clíniques, segons Vergés, s'ha hagut d'intervenir amb una segona resolució per tal que les proves es facin en funció dels criteris fixats per Salut i no en base a interessos comercials. "Això no és un mercat lliure, estem en situació d'emergència. Totes les eines han d'estar a disposició de l'organització pública", va retreure.

La consellera ha recordat que les PCR no estan indicades per a la població general ni tampoc per a l'entorn laboral: "No es pot enganyar la gent: només s'ha de fer a persones amb símptomes que formin part de col·lectius de risc, com la gent gran a les residències". De fet, qualsevol empresa que pretengui fer una prova als seus treballadors haurà de comptar amb l'autorització expressa de Salut i acreditar una prescripció mèdica. La fàbrica Seat, la principal indústria al país i amb quasi 15.000 treballadors en plantilla, fa dues setmanes va començar a fer tests als seus empleats per garantir que la tornada a la feina no suposava un risc de contagis. En el seu cas, però, es tractava d'una prova pilot, de la qual el laboratori Synlab Diagnòstics es feia càrrec.