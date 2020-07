Salut no es planteja per ara confinaments a Lleida però crida a extremar les mesures

Després que el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, expliqués ahir que la Generalitat es plantejava confinaments selectius per controlar els brots de coronavirus, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que per ara no aplicaran aquesta fórmula a Lleida. En una entrevista a Catalunya Ràdio, això sí, ha fet una crida als veïns d'aquesta zona a "extremar les mesures de seguretat" i a ajornar totes les activitats que no siguin imprescindibles. Ha demanat que es porti bé la mascareta, es respectin les distàncies i tothom es renti les mans de manera freqüent.

"El volum de casos a Lleida comença a ser important i també algunes entrades a hospitals i UCIs i ens fa pensar que hem d'actuar i donar el missatge que no és cap broma", ha defensat la consellera. Vergés ha explicat que estan actuant sobre els brots i que preocupa que es puguin escampar més enllà i hi hagi transmissió comunitària. La titular de Salut ha considerat "positiu" el fet que s'estiguin identificant molts casos perquè això ajuda a trencar les cadenes de transmissió, però ha admès que el percentatge de positius està sent molt alt a Lleida, on s'han doblat –de 167 a 325– en una setmana i on augmenten les hospitalitzacions.

"Això vol dir que el virus s'està transmetent i volem doblegar la corba de Lleida", ha dit. Això no passa, ha assegurat, per restringir la mobilitat, però ja s'ha contactat amb Aragó per demanar que els usuaris de la Franja no vagin a l'Arnau de Vilanova per "destensionar l'hospital" de Lleida. "Si necessiten hospital que vagin a Barbastre", ha apuntat.

Entrevistada a El món a RAC1, Vergés ha indicat que "a Lleida les indústries agroalimentàries no han parat", i ha afegit: "I hi ha una complexitat social importantíssima a Lleida. És molt difícil controlar una epidèmia a Lleida amb el component social que hi ha. No necessitem més metges i infermeres i, en canvi, sí mediadors socials, gent dels municipis i dels consells comarcals que ajudin per fer que aquestes persones puguin complir les quarantenes, que entenguin que els estàs protegint a ells, no tancant-los".

Brots "no preocupants" a Barcelona

La consellera ha explicat que a Barcelona hi ha algun brot però "no preocupant" perquè es van controlant. "Segurament no és per la revetlla", ha dit Vergés, que ha afegit: "Crec que en vam tenir una de les més responsables de tota la vida, amb revetlles més petites i més familiars", ha dit. "A Barcelona hi ha casos, però allà viu molta més gent. Ens preocupa, però no tant com el que ens està ocupant Lleida", ha apuntat. Per a Vergés: "El problema és quan no trobes les cadenes i la transmissió pot ser més extensa del que es veu". La consellera ha defensat que s'havien preparat "molt bé" per localitzar els brots. "El que passa a Lleida és un avís molt clar que no podem abaixar la guàrdia". Sobre el rastreig, ha dit que s'està fent seguiment de contactes i que la feina "important" en aquest cas és de salut pública: "Estem donant el màxim suport a Lleida per poder-ho controlar i ho estem fent".

Vergés ha sigut clara perquè la gent entengui com pot frenar la transmissió: "La gent ha de ser conscient que ha de prendre mesures i que, si ha de tenir contactes socials, no siguin de cop. Si hem de veure uns amics, que passin dies fins que haguem de veure uns altres amics. Si hem de quedar amb la família, intentem que no faci pocs dies que haguem fet un sopar de colla amb amics".

Sobre l'estudi de la Vall d'Hebron que ha detectat un 70% d'asimptomàtics a les residències, Vergés ha assegurat que evidencia que calia canviar l'estratègia com s'ha fet i fer PCR a tots els residents. Ha explicat que a Lleida es posarà el focus en persones vulnerables com les que viuen a les residències i que es començaran a fer seguiments. "Actuarem sobre persones vulnerables i protegint l'hospital per si hi ha un augment de casos", ha remarcat, però ha insistit que la feina important és de tots per prendre les mesures de seguretat: posar-se bé la mascareta i guardar la distància.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha alertat avui als regidores que la incidència de casos "segueix creixent molt" i que proposaria mesures de protecció per a la gent més vulnerable del Segrià, entre les quals no estava tornar enrere en les fases però sí evitar que arribin urgències de la Franja. A primera hora de la tarda, la delegada de Salut a Lleida comunicarà les mesures.