Salut crearà un grup d'experts per fer un seguiment específic dels pacients amb covid-19 persistent

Els malalts amb símptomes de covid-19 persistents han aconseguit finalment l'atenció del departament de Salut. La conselleria, que es va reunir aquest dilluns amb membres de la plataforma d'afectats a Catalunya, s'ha compromès a crear un grup d'experts per fer un "seguiment" específic d'aquests casos, segons confirma a l'ARA la secretària d'Atenció Sanitària i Participació, Carme Bertral. Diversos càrrecs de Salut es reuniran ja aquest dimecres per definir el perfil dels experts encarregats d'abordar la situació d'aquests pacients, però Bertral avança que hi haurà especialistes en virologia i malalties infeccioses, respiratòries, reumatologia, atenció primària i, possiblement, malalties neuromusculars. També s'incorporà al grup algun representant de la plataforma d'afectats, que en tan sols un mes ha aplegat al voltant de 640 persones.

La secretaria d'Atenció Sanitària i Participació admet que "és un grup molt nombrós que cal atendre" i deixa clar que el principal objectiu de la iniciativa és que aquestes persones puguin tenir "respostes" i se sentin "cuidades" pel sistema sanitari. El primer que es farà és avaluar amb la "màxima expertesa" aquesta "síndrome post covid-19 de llarga durada" i, posteriorment, no es descarta impulsar protocols d'atenció o buscar tractaments que funcionin en aquests pacients. Molts d'ells arrosseguen ofec, malestar, cansament, mal de cap o febrícula des de l'inici de la pandèmia i, malgrat experimentar moments puntuals de millora, després tornen a recaure. "No tenien cap patologia i ara s'han convertit en persones més fràgils", constata Bertral, i afegeix: "Hem de tenir-ne cura sí o sí".

Al marge de la participació de membres del col·lectiu al grup d'experts, el departament assegura que anirà informant la plataforma de tots els passos que es vagin fent. Els afectats reclamaven una atenció específica des que l'ARA va publicar un article el 10 de maig en què s'explicava la seva situació. En aquell moment el departament va reconèixer l'existència d'aquests casos però no els considerava una "categoria" i descartava fer-ne un "abordatge específic", segons va explicar a aquest diari Ignasi Bardés, adjunt a la direcció assistencial de Salut. El 18 de maig, però, i a mesura que van sortir més casos a la llum, la consellera, Alba Vergés, va afirmar que seria "molt interessant" poder fer un "seguiment diferent" d'aquests pacients. El grup d'experts que començarà a caminar ara seria, un mes després, un primer pas en aquesta direcció. A l'espera dels resultats, aquest dilluns el col·lectiu d'afectats a Catalunya va unir la seva veu amb els d'Euskal Herria, Andalusia i Madrid per reclamar també al ministeri de Sanitat que els consideri una "prioritat".