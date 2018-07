Els avis de Sant Andreu han d'esperar quatre anys i mig per trobar plaça a la residència

Per trobar plaça en una residència per a gent gran al districte de Sant Andreu cal esperar, de mitjana, quatre anys i mig. A la resta de districtes barcelonins el temps d'espera és una mica inferior, però fins i tot a Ciutat Vella (el que té la millor ràtio) cal demanar plaça, almenys, amb un any de previsió. Aquestes dades demostren, segons ha denunciat aquest divendres la tinent d'alcaldia de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, que la Generalitat "està vulnerant els drets de les persones grans". Segons l'Ajuntament de Barcelona, que ha redactat un informe després mirar-se amb lupa totes les llistes d'espera a la ciutat, a la capital catalana calen 2.780 places més en residències.

Les residències són responsabilitat de la Generalitat, que és qui les ha de construir i gestionar després que l'Ajuntament cedeixi els solars. El 2005, la Generalitat i l'Ajuntament van signar un conveni que comprometia les dues administracions a construir 10 residències amb 1.200 places. L'Ajuntament va cedir els 10 solars, però alguns encara esperen que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi porti les excavadores per començar les obres. I és que 13 anys després d'aquell compromís només se n'han fet quatre. La setmana vinent, la tinent d'alcaldia es reunirà amb el conseller Chakir El Homrani i, a més d'ensenyar-li l'informe que avui ha presentat als periodistes, li demanarà la creació d'una "taula bilateral per afrontar l'envelliment", així com l'aplicació d'un "pla de xoc".

I és que les dades del padró de Barcelona adverteixen que el nombre de persones ancianes no para de créixer. Actualment hi ha 349.433 persones de 65 anys o més, fet que representa el 21,5% del total, i la previsió és que cada any aquest percentatge creixi una dècima.

Estalvi econòmic

L'Ajuntament denuncia que amb aquesta desatenció a la gent gran la Generalitat s'estalvia, només a Barcelona, 28 milions d'euros. Per intentar pal·liar aquesta mancança, l'Ajuntament ofereix diferents serveis temporals, encara que sigui competència de la Generalitat. En total, segons Ortiz, l'Ajuntament hi destina 18 milions euros.

El sistema d'adjudicació de plaça no va en funció del territori, sinó que les persones s'hi inscriuen i els hi toca plaça a la primera residència d'on s'allibera un espai. Els mesos d'espera per entrar a les residències en funció del districte varien molt. Sant Andreu (amb 56 mesos) és on hi ha més espera, seguit per Les Corts (48 mesos), Sant Martí (37 mesos), Nou Barris (32), Horta-Guinardó (29), Sants-Montjuïc (27), Sarrià-Sant Gervasi (22), Gràcia (21), Eixample (19) i Ciutat Vella (13).