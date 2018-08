Sant Cugat, Terrassa, Sabadell i Girona, alguns dels municipis que tindran el primer bus sense xòfer

L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ja ha seleccionat els vuit municipis que acolliran el primer autobús sense conductor de Catalunya: són Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Sabadell, Girona, El Vendrell, Reus, Martorell i Vic. La prova pilot consistirà en una gira, que es farà entre el 7 de setembre i el 28 d'octubre, per les poblacions escollides. Cada municipi acollirà el bus sense xòfer durant uns dies i la prova serà gratuïta per als passatgers –els ajuntaments assumiran una part del cost de la iniciativa–. La gira, impulsada per l'AMTU amb el suport del Govern, pretén que els ciutadans sàpiguen com funciona el primer vehicle autònom de transport públic a Catalunya.

L'autobús s'ha batejat amb el nom d'Èrica, que són les inicials de les paraules 'elèctric', 'revolucionari', 'intel·ligent', 'compartit' i 'amable'. Tal com va explicar l'ARA, serà un vehicle de dimensions més petites que un bus habitual perquè podrà transportar un màxim de 12 persones –sis d'assegudes i sis de dretes– i no superarà els 18 quilòmetres per hora (els autobusos urbans circulen, de mitjana, a 13 quilòmetres per hora). En aquesta prova pilot el recorregut del bus sense conductor serà, com a màxim, de 500 metres, i es farà en un carrer amb la circulació restringida a la resta de vehicles. El vehicle que s'utilitzarà és elèctric, està fabricat per l'empresa estatunidenca EasyMile i l'operadora és la francesa Transdev –que forma part de Tram, l'operadora del tramvia de Barcelona.