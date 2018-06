Sant Joan: fogueres, festa i més cues que mai

La revetlla de Sant Joan d’aquest any serà una de les més mogudes dels últims anys. Almenys, pel que fa al volum de cotxes que es preveu a les carreteres catalanes. Durant l’operació sortida, Interior calcula que abandonaran l’àrea metropolitana uns 515.000 vehicles, un 14,3% més que l’any passat. El motiu és que la revetlla coincidirà amb un cap de setmana calorós, amb l’inici de les vacances escolars i amb la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona.

Segons dades d’Interior, la majoria de catalans triaran destinacions “costaneres” per celebrar aquest Sant Joan. Per aquest motiu, zones com la Costa Brava i la Costa Daurada comptaran amb “mesures especials de circulació i atenció”. En total, 3.197 efectius dels Mossos d’Esquadra participaran en el dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan. També hi haurà 68 controls d’alcoholèmia i drogues distribuïts per tot el territori.

"Qualsevol prevenció és poca"

Com és habitual, els parcs de bombers de Catalunya també experimentaran un reforç. En aquesta ocasió, s'hi incorporaran 172 persones, s’activaran auxiliars d’ofici forestal, s’obriran parcs de bombers i es reforçaran el control d’Emergències i la sala central. El conseller Buch ho ha explicat des del parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental, la comarca que va registrar més incidències l’any passat.

Amb tot, el conseller ha reiterat que qualsevol prevenció és “poca” i per això ha instat a trucar al 112 davant de qualsevol situació “crítica” i ha recordat que està prohibit tirar coets a menys de 500 metres de zones boscoses. Ara fa un any, els Bombers van haver d’atendre més de 800 actuacions per sufocar incendis de vegetació la nit de Sant Joan.



Els sindicats qüestionen Buch

Mentre el conseller parlava del dispositiu especial per a la revetlla de Sant Joan, representants del cos de Bombers l’han interromput. “¿I la falta de material i d'efectius? ¿I els camions que no s’arreglen?”, li han retret. Ràpidament, el conseller ha tret el tema dels efectes del 155. Després, però, un representant de la UGT ha dit que les seves demandes es remunten a l’època de les retallades. “Hi haurà reforços, sí, però també bombers que no podran sortir perquè no tenim prou pantalons, guants i botes”, ha lamentat. També ha recordat que hi ha parcs que no tenen habilitats vestidors per a dones.

Un estiu enganyós

Malgrat les pluges d'aquesta primavera, el Govern adverteix que aquest estiu no es pot "abaixar la guàrdia". Diuen que la vegetació que ara creix verda pot ser "un gran combustible a mitjans o finals d'aquesta estació". És per això que els Bombers també augmentaran la seva activitat en aquest sentit. Aquest estiu, comptaran amb 25 helicòpters i 12 avions. Els territoris més susceptibles de patir incendis són les comarques del sud i les de l'extrem nord, a l’Empordà.

Lla consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha assegurat que el Govern estarà "obsessionat" amb la prevenció. "Perquè els números canten”, ha alertat. I s'ha remès a les dades: 8 de cada 10 incendis són per causes antròpiques (provocades per l'acció humana).