Segon centre concertat que passa a públic: una escola d'Igualada, en mans d'Educació el curs que ve

Segon cas d'una escola concertada que passa a ser pública a partir del curs que ve. Després del cas de Barcelona, en què l'actual Col·legi Immaculada Concepció es convertirà en un institut escola, ara és el torn de l'escola Ateneu Igualadí, un centre d'una línia de P3 a 6è de primària que, amb el canvi de titularitat, intenta pal·liar una anomalia històrica a Igualada, on fins ara hi havia 8 escoles públiques i 12 de concertades. Això provocava que no es poguessin atendre totes les preferències de places públiques i que en alguns casos s'assignessin a centres concertats sol·licituds que demanaven centres públics.

"Es dona, així, resposta a les necessitats d'escolarització. La justificació del principi d'escolarització ve molt condicionada pel fet que no hi ha prou oferta pública al centre de la ciutat. Com a departament d'Educació, davant de la demanda de places públiques de les famílies, hem de ser capaços de donar resposta i incrementar l'oferta", ha argumentat el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, des de l'escola. Al centre d'Igualada no hi havia fins ara cap escola pública.

L'escola és ara propietat de la Fundació Privada de les Escoles de l'Ateneu. La presidenta, Mireia Claret, ha dit que és un dia "feliç" perquè amb el canvi de titularitat –a través d'un lloguer de l'edifici– es garanteix "continuar oferint una educació de qualitat, amb més recursos dels que ara tenim". L'escola farà obres per millorar les instal·lacions, instal·lar-hi un ascensor i millorar el gimnàs.

Tot el personal docent –15 mestres– tenen garantida la continuïtat al centre, així com el personal d'administració i serveis, que s'integraran al conveni de personal laboral. Es nomenarà un director de manera excepcional per a un curs i després es cobrirà la plaça a través d'un concurs.

L'Ajuntament critica l'anunci i diu que és "precipitat"

Qui s'ha mostrat més contrari a l'anunci és l'Ajuntament d'Igualada. En un comunicat, el consistori ha qüestionat la decisió del departament d'Educació perquè considera que l'anunci és "precipitat" i no se sap si el canvi en el model de gestió comportarà un "cost per als igualadins". En el comunicat, exigeixen al departament "respecte i lleialtat institucional" i demanen que "s'aclareixin els dubtes i inquietuds" sobre l'anunci. Quan es va presentar la primera escola concertada que passava a la xarxa pública, l'anunci el van fer tant el conseller d'Educació, Josep Bargalló, com l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.

El cas de l'Ateneu o de la Immaculada Concepció podria no ser l'únic projecte d'integració d'un centre a la xarxa pública aquest any, després que a finals de juny s'aprovés el decret que facilita els canvis de titularitat. El departament té sobre la taula 32 peticions de centres, i n'està estudiant una vintena que compleixen els requisits –la meitat a Barcelona i l'altra meitat a la resta de Catalunya. Entre els projectes més avançats per entrar a la xarxa pública de la Generalitat hi ha l'escola d'educació especial Virolai de Cornellà de Llobregat, que fa anys que treballa per al seu traspàs, i l'institut mancomunat La Vall del Tenes, al Maresme.

Aquest decret dona cobertura legal al canvi de titularitats dels centres educatius i permetrà crear places públiques on hi ha demanda, però no espai per construir. La normativa és una pista d’aterratge per a centres, sobretot concertats, que veuen perillar els seus projectes educatius perquè no omplen prou places. Ara bé, perquè una escola concertada passi a ser pública caldran dos requisits: que hi hagi necessitats d’escolarització (és a dir, que l’oferta de places públiques no sigui suficient) i que es faci de comú acord entre el centre educatiu i el departament d’Educació, que, per tant, es reserva també el dret a negar-se a fer pública una escola que ho demani.