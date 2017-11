El Síndic de Greuges alerta que les polítiques d'acollida dels menors estrangers no acompanyats són "insuficients"

El Síndic de Greuges ha alertat aquest dijous que les polítiques d'acollida dels menors estrangers no acompanyats continuen sent "insuficients", tot i que ha reconegut els "avenços" de la Generalitat en la millora del sistema protector i en l'ampliació de noves places per atendre aquests adolescents. Ho ha afirmat l'adjunta del síndic per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios, en la roda de premsa per presentar l'informe sobre els drets de l'infant de l'any 2017. El document ha avisat dels "dèficits" en la primera acollida i en la protecció, en un context en què ha augmentat l'arribada dels menors estrangers no acompanyats.

"S'han ampliat el nombre de noves places, però d'una forma insuficient pel que està succeint", ha afirmat el síndic, Rafael Ribó. Segons l'informe, el sistema de protecció també està condicionat per la situació laboral dels educadors i, sobretot, per la manca d'acolliment familiar. Només un 46,8% dels infants tutelats estan en acolliment familiar, un percentatge estancat des de fa anys (46,4% fa 15 anys, i 43,1% fa 10 anys). Per això, el síndic ha demanat que es potenciïn polítiques de primera acollida d'infants i adolescents, i de l'acolliment familiar.

Des que va començar l'any i fins a l'octubre, es van atendre 1.116 nous casos de menors estrangers no acompanyats que havien arribat a Catalunya, un 63,2% més que tot el 2016. Davant l'increment de l'arribada d'aquests adolescents, el Síndic de Greuges ha exigit adoptar les mesures necessàries per donar-los una "bona acollida" i ha alertat que "es pot perdre qualitat" en un sistema protector que ja es troba amb "dificultats", segons ha advertit Larios.

Una realitat a tot Europa

L'augment de l'arribada de menors estrangers no acompanyats és una realitat a tot Europa, però sobretot en països que, com l'estat espanyol, actuen com la porta d'entrada al continent. Aquest increment és el factor més determinant per entendre l'augment de la pressió sobre el sistema de protecció, segons es desprèn del document 'Informe sobre els drets de l'infant' que Ribó i Larios han lliurat aquest dijous a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El document recull les mancances del sistema de protecció per atendre aquesta realitat. Això ha portat menors estrangers no acompanyats a estar en dependències de la Ciutat de la Justícia, tot i no tenir la condició de detinguts, durant "més de 48 hores, en cel·les tancades, sense llum natural i sense possibilitat de sortir a l'exterior", a l'espera que la DGAIA els assignés una plaça en un centre de protecció. "La saturació dels centres d'acolliment, que no disposen de places vacants suficients, sembla que està provocant aquesta permanència excessiva en aquestes dependències", ha apuntat l'informe.

El síndic ha destacat que la DGAIA està treballant per crear recursos suficients d'atenció als menors estrangers no acompanyats des del juliol, quan "es va produir la situació d'emergència més gran". Segons el document, s'han creat 321 noves places en recursos diferents fins a l'octubre a Catalunya i la DGAIA preveu crear 242 places addicionals fins a finals d'any. En total, durant el segon semestre d'aquest any s'hauran creat prop de 600 places noves per atendre infants estrangers no acompanyats, exposa l'informe.

Manca d'acolliment familiar

El sistema de protecció també es troba condicionat per la manca d'acolliment familiar. Aquesta és una mancança estructural i els esforços de l'administració per promoure l'acolliment familiar encara no han donat els resultats requerits, si bé han suposat una millora pel que fa al suport a les famílies acollidores. Larios ha assenyalat que una de les claus per potenciar aquest recurs és "desenvolupar l'acolliment professional".

El síndic ha afegit que el col·lectiu dels educadors socials ha plantejat dèficits que "afecten directament l'efectivitat i la garantia dels drets dels infants". El defensor de les persones ha demanat revisar el nombre i el perfil de professionals que calen en cadascun dels centres, d'acord amb les necessitats detectades pels mateixos educadors i les avaluacions de riscos psicosocials.