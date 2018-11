Sindicats dels Mossos alerten els turistes de la Sagrada Família que falten agents "per garantir la seguretat"

"La policia de Catalunya no disposa d'efectius suficients per garantir la seva seguretat". Aquest és el missatge en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i rus que mostren els díptics que una trentena d'agents dels Mossos d'Esquadra, convocats pels sindicats policials i la plataforma MosSOS, han repartit aquest matí als turistes i als ciutadans que passaven per davant de la Sagrada Família, segons informa l'ACN. El díptic també conté un codi QR que porta a un comunicat en les mateixes llengües que recorda que els delictes a Barcelona han augmentat un 19% i els furts un 22% en relació a l'any passat, unes dades que no es veien des de "fa 38 anys".

540x306 El díptic que sindicats policials i moviment MosSOS han repartit als turistes / ACN El díptic que sindicats policials i moviment MosSOS han repartit als turistes / ACN

El comunicat exposa que la falta d'efectius genera "situacions de greu risc per als agents" i "sensació d'impotència". Afegeix que les últimes mesures per incrementar la presència de policies són una "màgica solució" que no és "eficaç", perquè "en lloc d'augmentar la plantilla, la solució escollida ha estat la redistribució d'agents". La nota explica que alguns mossos han deixat de fer hores extres com a mesura de pressió i es demana la creació d'una "borsa d'hores extres pagades per sobre de l'hora ordinària". Fonts del moviment han avançat que no descarten fer una acció similar pròximament a l'aeroport de Barcelona.