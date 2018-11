Sis feminicidis cada hora

Gairebé el 60% de les 87.000 dones que van ser assassinades el 2017 a tot el món van ser víctimes d'un crim masclista comès per les seves parelles, exparelles o familiars homes, cosa que converteix la llar en "el lloc més perillós" per a elles. Així ho denuncia un informe publicat per l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD), amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

Angela Em, directora d'estadístiques de l'ONUDD, ha explicat a Efe que "no hi ha dubte" que la principal causa d'assassinat de dones és el fet de ser dones, és a dir el feminicidi. "Per això diem que el lloc més perillós per a la dona és la llar", sentencia Em, una de les responsables de l'informe 'Assassinat de gènere de dones i nenes'.

D'aquestes 87.000 dones assassinades, 50.000 (el 58%) van ser víctimes de les seves parelles o exparelles –sempre homes– o familiars –predominantment homes–, a un ritme de 137 homicidis al dia, o sis cada hora. Unes 30.000 van ser víctimes dels seus marits o nòvios, actuals o passats.

Per posar en context la magnitud del problema, l'ONU destaca que tot i que les dones són víctimes en només el 20% de tots els assassinats, aquest percentatge s'eleva fins al 82% quan es tracta d'homicidis comesos a dins de la parella.

Mentre que el sentiment de possessió, la gelosia o la por de ser abandonats són algunes de les motivacions assenyalades quan l'home és l'agressor, les dones que assassinen les seves parelles ho fan en relació a "perllongats períodes patint violència física", segons indica el document. "El fet que les dones segueixin estant afectades per aquest tipus de violència en un grau més gran que els homes és indicatiu d'un desequilibri en les relacions de poder entre dones i homes a l'esfera domèstica", segons el parer de l'ONU.

El text denuncia que "la violència de companys sentimentals contra dones i nenes té les seves arrels en normes de gènere àmpliament acceptades sobre l'autoritat dels homes en la societat en general, i en la família en particular, i en l'ús de la violència que fan els homes per exercir el seu control sobre les dones".

"En la majoria dels casos, el feminicidi és la culminació d'una sèrie d'actes violents", assegura Em, que rebutja la idea de l'assassinat passional i recorda que aquests crims no són espontanis o aleatoris i que, amb la deguda atenció i protecció de les autoritats, podrien evitar-se. L'informe esmenta que la meitat dels homes que han assassinat la seva parella no mostren empatia amb la víctima i un terç no tenen remordiments. En general els agressors tendeixen fins i tot a presentar-se com a víctimes. L'ONU destaca que per afrontar el problema és essencial l'educació primerenca i involucrar els homes en el debat.

Em afirma que cal començar a discutir amb ells assumptes relacionats amb la violència contra la dona, amb la idea de masculinitat i les relacions de gènere, "per transformar l'estereotip que la dona està per sota de l'home". Des del punt de vista legal i policial, l'ONU demana mesures de prevenció del delicte i justícia penal que promoguin la seguretat i l'empoderament de les víctimes, alhora que garanteixin la persecució jurídica dels assassins. Són unes mesures necessàries perquè, com alerten les Nacions Unides, "en els últims anys no s'han aconseguit avenços tangibles en la protecció i salvació de les vides de dones".

El document també es refereix als "crims d'honor", en què les dones són assassinades pels seus pares, mares, germans o oncles quan creuen que el seu comportament "transgredeix els estrictes rols de gènere patriarcals", com tenir relacions sexuals abans del matrimoni o haver sigut víctima d'una violació.

La xifra total de feminicidis pot ser més gran que aquests 50.000, ja que hi ha un altre tipus de crims masclistes, com el comès contra prostitutes i companyes de treball o derivats del tràfic de persones. Segons les dades de l'ONU, la taxa mundial de dones víctimes d'assassinats masclistes se situa en 1,3 per cada 100.000 dones.

Àfrica i Amèrica són les regions on les dones corren més risc, amb taxes de 3,1 i 1,6 víctimes cada 100.000 dones, respectivament, mentre que l'índex més baix, de 0,7, es va registrar a Europa.