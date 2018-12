El Suprem fixa en més de 1.500 milions d'euros les indemnitzacions per la catàstrofe del 'Prestige'

El Tribunal Suprem ha fixat en més de 1.500 milions d'euros les indemnitzacions que hauran de rebre l'estat espanyol i el govern gallec per la catàstrofe mediambiental del 'Prestige'. Les compensacions econòmiques arriben 16 anys després de l'enfonsament del petrolier davant de les costes gallegues. A part de les dues administracions també hi ha previstes indemnitzacions de milers d'euros per a 270 particulars i empreses afectats pel vessament.

Qui haurà de fer front al pagament de les indemnitzacions son els condemnats pel cas. Es tracta del propietari del vaixell, la companyia asseguradora i el Fons Internacional d'Indemnització de Danys a causa de la Contaminació per Hidrocarburs. En el primer judici, el capità va sortir absolt, però el Suprem va revisar la sentència el 2016, va condemnar-lo a dos anys de presó i li va atribuir la principal responsabilitat civil del desastre ecològic.

El novembre del 2002 el 'Prestige' es va accidentar a uns 50 quilòmetres del cap de Finisterre. El capità del vaixell va demanar als serveis de rescat espanyols que l'ajudessin a arribar a un port de refugi, però tant les autoritats espanyoles com el director de la marina mercant van ordenar-li allunyar-se de la costa. Darrere seu, el vaixell va anar vessant més de 5.000 tones de fuel. Quan ja era a 250 quilòmetres de la costa, va partir-se en dos i es va enfonsar, alhora que deixava anar 63.000 tones de combustible.

La primera sentència absolia el capità de tota responsabilitat, però el Suprem va tenir en compte diversos documents aportats per la Fiscalia en el seu recurs. Entre ells un manuscrit d'Apostolos Mangouras, en què assenyalava que havia detectat fissures a la zona del vaixell que finalment es va esquerdar.