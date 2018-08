El Suprem fixa que els condemnats per violència de gènere sense lesions no es puguin acostar a la víctima

El Tribunal Suprem fa un pas endavant per protegir la dona en els casos de violència de gènere. Fins ara podia haver-hi una condemna per violència sense lesions però el maltractador tenia via lliure per poder acostar-se a la seva dona o exdona. I en alguns casos havia passat que mesos després de dictar-se sentència aparegués assassinada. Ara l'alt tribunal ha fixat finalment que en aquests caos, quan hi ha maltractaments però sense lesions que hagin de suposar un tractament mèdic, el maltractador no pugui acostar-se a la víctima mentre duri la pena. En molts casos, en tractar-se de condemnes de menys de dos anys de presó, si el maltractador no tenia antecedents campava lliurement a prop de la víctima.

En aquest sentit, el ple de la sala II del Suprem ha establert que la condemna per un delicte de maltractament sens causar lesió, infringit per la parella o exparella sentimental, i que pot ser castigat amb penes de presó de sis mesos a un any, ha d'anar de la mà de forma preceptiva de la prohibició temporal d'aproximació a la víctima. No es tracta d'una ordre d'allunyament ja que és un cop ja hi ha sentència. L'altre és una mesura cautelar després de posar una denúncia i mentre duri el temps d'investigació del cas.

L'alt tribunal destaca que es tracta d'una interpretació d'acord amb la protecció a les víctimes de la violència de gènere i fixa així criteri en una qüestió en què les audiències provincial no havien mantingut una línia uniforme, com tampoc la jurisprudència de la pròpia sala II del Tribunal Suprem. En la sentència, elaborada pel magistrat Pablo Llarena -el mateix que ha instruït la causa contra el Procés- determina que el delicte de colpejar o maltractar sense causar una lesió (és a dir, sense que requereixi d'una assistència facultativa) a la dona o exdona o parella, que està sancionada en l'article 153 del Codi Penal, ha d'entendre's comprès també en l'article 57 del Codi Penal, que porta de forma imperativa la pena accessòria de prohibició d'aproximació a la víctima. Fins ara s'entenia que només comprenia els casos de delictes d'homicidi, tortures, contra la llibertat sexual o de lesions. El Suprem puntualitza així que quan es parla de delictes de "lesions" "aquesta última expressió no pot interpretar-se des d'un punt de vista purament gramatical".

Dos anys sense poder contactar amb la víctima

El Suprem respon al cas concret d'una home que va donar una bufetada i d'altres cops a la seva parella en un carrer de Getafe que li van provocar contusions i ferides per les que no va rebre atenció mèdica. El jutjat de violència contra la dona número 1 de Getafe va condemnar-lo a nou mesos de presó, dos anys de prohibició de portar armes i la prohibició també d'aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima, el seu domicili i lloc de feina durant dos anys, així com comunicar-se amb ella per qualsevol tipus de mitjà durant aquest temps. L'Audiència Provincial ho va desestimar i ara el Suprem dona la raó al jutjat local. El dubte d'aquesta sentència però, segons fonts jurídiques, és què passa en casos de reconciliació.