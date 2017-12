La T-10 pot passar a costar més de 10 €

Els preus dels títols de transport a l’àrea metropolitana de Barcelona estan congelats des del 2015, però tot fa pensar que difícilment encadenaran un quart any sense créixer. El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) -on participen la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)- es reuneix aquest dijous per aprovar les noves tarifes del transport per a l’any que ve. L’encariment que ja donen per fet algunes fonts pròximes a les negociacions pot significar que la T-10 d’una zona -el títol de transport més demandat pels usuaris- superi la barrera dels deu euros després de tres anys a 9,95.

Les administracions catalanes no han rebut resposta de l’Estat a la carta enviada fa uns dies al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que l’instava a complir les seves inversions a Catalunya, que inclouen un compromís polític per fer aportacions al transport públic metropolità de Barcelona, tal com es fa també amb el de Madrid. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha defensat en reiterades ocasions les últimes setmanes que cal una congelació tarifària, també ha reconegut que no només depèn d’ella i que només seria possible si l’Estat respon i envia recursos, una condició que no s’ha complert a hores d’ara. La mateixa tinent d’alcalde Janet Sanz lamentava ahir que Montoro no hagués mogut fitxa. En la carta adreçada al ministeri se li recrimina que hagi deixat d’invertir 540 milions d’euros en el transport públic metropolità, i l’Ajuntament li exigeix que iguali l’aportació que farà el govern municipal, de 148 milions d’euros.

El ministeri ha anat reduint les seves aportacions un 45% des del 2010 i aquest any amb prou feines ha superat els 100 milions. En paral·lel, les administracions catalanes han incrementat els recursos. Tant l’AMB (+25%) com l’Ajuntament de Barcelona, que aporta avui un 86% més que el 2010, reivindiquen la seva implicació per vetllar pel transport públic. La Generalitat, que a través del departament de Territori i Sostenibilitat controla l’ATM, també hi ha abocat més recursos cada any: dels 260 milions el 2010 als 370 milions actuals. La reunió d’avui la presidirà Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, que té la presidència de l’ens delegada després que el govern espanyol apliqués el 155 i apartés el conseller de Territori, Josep Rull, de les seves funcions.

El president del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, ha retret al govern municipal que no hagi clarificat encara el preu del transport a quatre dies per acabar l’any. Els socialistes han condicionat asseure’s a negociar el pressupost amb Colau al fet que no s’apugin els preus del metro i l’autobús. El soci de govern de l’alcaldessa fins fa un mes va recordar que ell mateix va pactar amb Xavier Trias el 2014 per fer la primera rebaixa d’un 3% de la T-10 d’una zona, que va deixar-la en els 9,95 euros actuals. “Si va ser possible una rebaixa en el preu amb un govern de dretes com el del senyor Trias, no serà possible amb el govern de la senyora Colau?”, va insistir ahir Collboni.

Els recursos creixents dels últims exercicis no només han servit per congelar els preus dels títols dels transports sinó també per ampliar l’abast dels ja existents. El 2017, per exemple, ha sigut l’any en què per primer cop la T-12 s’ampliava als menors de 16 anys, i en què també s’han creat dos títols nous: la T-Aire, per a casos d’episodis de contaminació i que encara no s’ha posat en marxa, i la T-Verda, en funcionament des de l’1 de desembre i que dona dret a tres anys de transport públic gratuït a l’usuari de l’àrea metropolitana que desballesti el seu cotxe antic sense comprar-se’n cap altre de nou.

Crítiques dels usuaris

L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) critica la “pujada lineal” de tots els títols de transport que previsiblement s’anunciarà avui. Ricard Riol, president de PTP, va lamentar ahir que les administracions catalanes demanin diners a l’Estat per finançar transport en lloc de fer-ho per acabar infraestructures com la Sagrera o el carril bus de la B-23, “que sí que són competència seva”. Riol va proposar que l’ATM prioritzi acabar amb “les anomalies” actuals del sistema, que no premia la fidelització de l’usuari i que està basat en un sistema de corones “irracional”.

Per incrementar recursos, Riol va proposar actuar sobre els usuaris menys habituals -com els turistes- i no apujar linealment preus, cosa que “penalitza qui cada dia agafa el transport públic”. Per això, va proposar que la T-10 sigui un títol unipersonal i així se’n desincentivi l’ús per part dels visitants puntuals a l’àrea de Barcelona.