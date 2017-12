El TC anul·la la indemnització del magatzem de gas Castor per inconstitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la indemnització de 1.350,7 milions d'euros per a l'exconcessionària del projecte de magatzem de gas Castor. Ha considerat que l'operació financera per carregar la indemnització als consumidors, al rebut del gas, durant 30 anys és inconstitucional. En la sentència, el TC ha estimat parcialment els recursos presentats pel Parlament, la Generalitat i el grup del PSOE al Congrés, ja que ha acordat declarar "inconstitucionals i nuls" alguns dels articles del decret llei del govern espanyol de l'any 2014 que fixava un pagament per a la companyia per la suspensió de l'activitat del magatzem després dels sismes registrats a la zona.

El setembre del 2013 el govern espanyol va suspendre l'activitat d'injecció de gas al magatzem subterrani Castor pels centenars de sismes registrats i l'octubre del 2014 va acceptar, amb el decret llei, la renúncia d'Escal UGS -participada majoritàriament pel grup ACS- a la concessió de la instal·lació. El reial decret també establia la indemnització de 1.350 milions per a l'empresa, una quantitat que es carregaria al rebut del gas durant 30 anys. La sentència del TC ha valorat que cal "una norma amb rang de llei" per atribuir l'obligació de l'abonament de la indemnització al sistema gasista, sense que es pugui regular -com es va fer- amb un decret llei.

El TC ha afegit que no s'ha adduït "cap raó" que acrediti l'existència d'una "situació extraordinària i d'urgent necessitat" que s'hagi d'afrontar amb un decret llei ni que en justifiqui l'aprovació. Ha recordat que, segons l'article 86 de la Constitució, la situació extraordinària i d'urgent necessitat hauria d'estar acompanyada d'una justificació que argumentés per què el pagament al sistema gasista quedava exclòs d'un procediment legislatiu ordinari o d'urgència. Així, el TC ha qüestionat que el govern espanyol imposés el pagament de la indemnització de manera gairebé imminent, amb un sol abonament abans de 35 dies hàbils.

Per aquest motiu, la sentència ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat des de l'article 4 fins al 6 del decret llei, el punt 2.2 i les disposicions addicionals de la norma que establien els "càlculs previstos" per desenvolupar-la i el "pla de costos per a l'exercici de l'any 2015". En canvi, el TC ha avalat la decisió d'acordar la hibernació de la instal·lació del magatzem Castor, que també havia sigut impugnada, perquè ha indicat que es va adoptar "respectant la definició constitucional del decret llei" per donar resposta a una situació d'urgència, davant la "complexa situació del projecte" del magatzem subterrani de gas.

Una qüestió de procediment?

El govern de Mariano Rajoy treu ferro a la decisió del Tribunal Constitució i al·lega que en cap cas s'està qüestionant la decisió del consell de ministres, sinó que es tracta d'un problema en el procediment. El ministeri d'Energia, comandat per Álvaro Nadal, assenyala que la sentència només estima els recursos contra l'instrument que es va utilitzar per aprovar la indemnització, però que no conclou que el pagament fos indegut.

En un comunicat, el ministeri assegura que la sentència no declara inconstitucional el reial decret del 2014, sinó que arriba a la conclusió que ho són els articles a què es fa referència a la solució financera -que paguessin la indemnització tots els ciutadans en el rebut del gas- per un motiu formal. Aquest motiu és el que va utilitzar Mariano Rajoy de forma sistemàtica durant la legislatura passada: el reial decret llei. Per al TC no es complien els requisits per aprovar un decret d'extraordinària i urgent necessitat.

El ministeri assegura que en cap cas la sentència conclou que es produís un pagament indegut a Florentino Pérez. Al seu parer, n'hi hauria hagut prou amb l'aprovació a través d'un procediment legislatiu ordinari d'urgència. Llavors, però, hauria calgut un debat intens susceptible d'esmenes al Congrés que, igualment, el PP hauria superat gràcies a la seva majoria absoluta.

Finalment, el govern espanyol ha anunciat que adoptarà les "mesures oportunes" quan estudiï en profunditat la sentència. Per a Compromís, que ha lluitat activament contra la indemnització, hi ha "responsabilitat penal" en el decret llei que va aprovar el govern espanyol perquè ha suposat un "espoli de diner públic".