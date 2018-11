TMB adjudica treballs per detectar i retirar amiant per dos milions d'euros

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha adjudicat els treballs per detectar i eliminar l'amiant de la xarxa del metro barceloní per valor de prop de dos milions d'euros. TMB ha informat avui que els treballs els ha encarregat a empreses de construcció i consultories especialitzades, mantenidors, formadors i a un institut de diagnòstic mèdic per la imatge.

La intenció, segons TMB, és dur a terme "amb la màxima rapidesa les tasques de detecció, anàlisi i retirada o neutralització dels elements afectats, a més de la formació i vigilància de la salut dels treballadors". Fins ara l'empresa ha detectat la presència d'amiant en alguns elements d'una estació, que han estat aïllats, i en la pintura anticorrosiva de vagons de metro antics, però en tots els casos sense cap perill per a la salut dels usuaris ni dels operaris.

TMB ha informat que la principal despesa aprovada en relació amb els materials amb contingut d'amiant és la que comporta la retirada d'elements afectats, una tasca que executa una constructora especialitzada i acreditada, per a la qual s'han previst 800.000 euros.

El segon import més elevat, aprovisionat amb 400.000 euros, correspon a la detecció de components amb amiant en el material mòbil del metro, l'anàlisi de mostres i l'elaboració d'informes, de què se n'ocupa una consultoria especialitzada en instal·lacions i sistemes ferroviaris.

Altres firmes de consultoria han rebut encàrrecs per aportar coneixement expert en la gestió d'instal·lacions i vehicles amb algun component afectat, per un import global que supera els 284.000 euros.

També participaran en les accions de prevenció i tractament dels materials amb amiant una empresa especialitzada en prevenció de riscos laborals i una enginyeria d'assajos i certificacions, diversos fabricants de components ferroviaris, el Metro de Madrid –que assessorarà sobre la gestió documental de tot el procés– i un institut mèdic de diagnòstic per la imatge.

Aquesta empresa és la que porta a terme les proves de diagnòstic per la imatge a més de 600 treballadors de la plantilla del Metro de Barcelona, seleccionats per la seva potencial exposició a les fibres d'amiant. L'import destinat al conjunt de proves i reconeixements mèdics específics s'estima que pot arribar als 200.000 euros en funció dels resultats que es vagin obtenint.

A part dels dos milions d'euros, el desembre del 2017 TMB ja va adjudicar per 319.000 euros la identificació de tots els elements de la xarxa de metro que contenen fibres d'amiant i els seus derivats. La finalitat d'aquest inventari, que inclou tots els túnels, estacions, tallers i dependències, és preparar un pla per retirar i substituir l'amiant.