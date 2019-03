TMB analitzarà l'aire de 26 estacions de metro per comprovar que no hi ha amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) prendrà mostres ambientals de 26 estacions de metro de Barcelona per certificar que no hi ha restes de fibra d'amiant, com ja van indicar les 200 mostres preses. Les anàlisis, proposades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPB), es faran en túnels de les estacions més representatives de la xarxa i que podrien presentar un risc més elevat, com també en aquelles que no han sigut remodelades i que contenen fibrociment.

El conseller delegat de la companyia, Enric Cañas, ha explicat aquest dimarts que el programa, liderat per un grup d'experts, té com a objectiu contrastar les dades amb el programa normatiu aplicat per TMB, i així "esvair qualsevol tipus de dubte". Cañas ha assegurat que, tot i que encara "cal polir els últims detalls", l'anàlisi comptarà amb mostres de microscòpia òptica i microscòpia electrònica que posteriorment seran enviades a França per ser analitzades. Fins ara, les 200 mesures ambientals que ja han sigut practicades per l'empresa han resultat negatives.

La companyia té previst finalitzar l'inventari dels trens afectats en els pròxims mesos, així com d'infraestructures amb possibles restes i de zones amb presència de fibrociment. TMB ha recordat que s'aprofitarà aquesta Setmana Santa per fer intervencions a la Verneda, fet que comportarà afectacions al servei.

22 afectats pel mineral

El mostreig ambiental de les estacions arriba després que l'empresa elevés a 22 els casos d'alteracions pleurals en treballadors "probablement relacionats" amb el contacte amb el mineral. Els responsables de TMB han afirmat que fins ara més d'un miler de treballadors s'han sotmès a proves per possibles afectacions relacionades amb l'amiant, 397 dels quals ja han completat les anàlisis.

El responsable de seguretat i salut laboral de TMB, Miquel Mira, ha anunciat aquest dimarts l'elaboració d'un estudi personalitzat dels llocs de treball dels empleats afectats per l'amiant per considerar si se'ls canvia de lloc de treball, una demanda que havia fet pública el comitè d'empresa de Metro de Barcelona.

TMB també ha anunciat que finançarà les visites mèdiques de més de 400 treballadors jubilats que van estar exposats a l'amiant, i que també oferirà visites voluntàries a aquells que no han tingut contacte amb el mineral per tal de "donar resposta a les seves inquietuds". Després de realitzar els primers TAC, no s'ha detectat cap manifestació.