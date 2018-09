El TSJC estableix que una comunitat de veïns no pot vetar els pisos turístics que ja funcionin al seu bloc

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera que una comunitat de veïns no pot vetar els pisos turístics legals que ja existeixin al seu bloc modificant els estatuts de la comunitat. Una sentència de l'alt tribunal català dona la raó a la propietària d'un d'aquests apartaments que havia portat als jutjats l'acord veïnal que li prohibia continuar funcionant el 2014. En canvi, el tribunal sí que avala que una escala de veïns pugui modificar els seus estatuts per evitar que s'estableixin nous pisos turístics a l'edifici. La sentència és ferma i no es pot recórrer.

Segons el tribunal, l'acord que adopti una comunitat de veïns "és vàlid per al futur" únicament, però no es pot fer servir per als pisos turístics ja existents en un bloc i que tenen tots els permisos en regla. En el cas de la demandant, el TSJC recorda que la propietària de l'apartament turístic "va comprar el seu pis abans i va votar en contra de la modificació dels estatuts".

Criteri contrari

Abans d'arribar a l'alt tribunal català, el cas havia passat per un jutjat de primera instància i per l'Audiència de Barcelona. En tots dos casos es va rebutjar la demanda de la dona i es va avalar l'acord de la comunitat de veïns que vetava el pis turístic.

Per contra, el Tribunal Superior de Justícia estableix que la propietària de l'apartament turístic no pot pretendre tombar als tribunals un acord veïnal que s'ha adoptat per "la majoria que estableix la llei", però sí que considera que aquestes modificacions als estatuts de la comunitat no poden tenir efectes retroactius sobre els pisos turístics que ja existien amb anterioritat.