El TSJC ratifica la condemna a 17 anys pel crim que va enfrontar dos clans de la Mina

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la condemna a 17 anys de presó a l'home acusat de matar un noi d'una ganivetada en un bar del Port Olímpic de Barcelona el gener del 2016, en un crim que va enfrontar dos clans del barri de la Mina. En una sentència, la sala civil i penal de l'alt tribunal ha desestimat els recursos presentats per la defensa i l'acusació i ha mantingut la condemna a 17 anys que l'Audiència de Barcelona va imposar a Luis Cortés per un delicte d'assassinat.

El tribunal també ha ratificat la condemna a quatre anys de presó per a dos cosins del principal condemnat, en aquest cas per un delicte de maltractament d'obra i un altre de lesions, ja que van agredir reiteradament la víctima abans de la seva mort.

El TSJC desestima el recurs de la defensa, en concloure que són "molts" els elements que permeten atribuir a l'acusat l'autoria del crim. També rebutja la petició de l'acusació exercida per la família de la víctima, que va sol·licitar un augment de la condemna per al principal acusat de fins a 24 anys de presó, en considerar que la pena imposada per l'Audiència, a partir del veredicte de culpabilitat d'un jurat popular, va ser "raonable, ponderada i adequadament motivada".

La sentència considera provat que Cortés i els seus dos cosins van iniciar una discussió amb la víctima a l'interior d'una discoteca del Port Olímpic de Barcelona. En el transcurs de l'enfrontament, Gabriel Reyes, cosí de Cortés, va pegar al difunt al front, aprofitant-se que la víctima "no podia exercir una defensa eficaç pel precari estat físic en què es trobava, pel previ consum d'alcohol, amb una taxa de 2,88 grams per litre".

Posteriorment, Luis Cortés i Juan Manuel Vargas van pegar a la víctima amb "objectes tallants" que li van impactar al cap, el coll i l'esquena, aprofitant-se de la seva superioritat numèrica i de l'ebrietat de la víctima. Al mateix temps o immediatament després, amb la intenció d'acabar amb la vida de la víctima, Luis Cortés li va clavar un ganivet al tors que li va perforar l'artèria toràcica i que li va provocar la mort aquella mateixa nit a causa de la pèrdua de sang.

Els tres condemnats són cosins i membres del clan familiar Los Pelúos de la Mina, que després del crim va haver d'abandonar aquest barri de Sant Adrià de Besòs per por a les represàlies del clan de Los Baltasares, al qual pertanyia el mort.