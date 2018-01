Tarragona supera les 31.000 donacions de sang durant el 2017

La demarcació de Tarragona va superar les 31.000 donacions de sang durant el 2017 i va liderar les donacions de plasma, amb més d'un miler, segons el balanç fet públic aquest dimarts en la presentació de la marató de Donants de Sang de Catalunya, que començarà aquest divendres i s'allargarà fins al 19 de gener.

L'objectiu de la campanya és remuntar les reserves després de les festes de Nadal, on regularment baixen aproximadament un 25%. Els ciutadans de la demarcació de Tarragona podran anar a donar sang als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Sant Joan de Reus i Verge de la Cinta de Tortosa.

La directora del Banc de Sang i Teixits a la demarcació de Tarragona, Virginia Callao, ha explicat que actualment hi ha reserves per menys d'una setmana, quan seria normal tenir reserves per a 10 dies. La situació és especialment "justa" en el cas del grup O negatiu, per a situacions d'emergència, i del qual només hi ha reserves per a uns tres dies.

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, anima la ciutadania a donar sang: "Hem de mantenir el tipus perquè som de les ciutats més importants en donacions i n'estem orgullosos”, ha assenyalat. De les 31.000 donacions de 2017 a la província, unes 7.000 es van fer a la ciutat de Tarragona.

El Banc de Sang i Teixits confia que, de les 8.000 donacions que s'esperen durant la campanya, entre un 10 i un 15% del total es facin a la demarcació de Tarragona.