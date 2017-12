Temporada de neu anticipada

L’onada de fred àrtic que des de dimecres recorre Catalunya és un regal de Nadal anticipat per a les estacions d’esquí catalanes, que majoritàriament han pogut obrir portes aquest cap de setmana, amb previsions optimistes pel que fa a la neu i als visitants. De les cinc estacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ja n’hi ha obertes quatre: la Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé. Vallter 2000 obrirà dimarts vinent per poder fer-ho amb més pistes, segons FGC. També obrirà aquest cap de setmana l’estació de Boí Taüll, i Tavascan dimarts. La majoria d’estacions d’esquí nòrdic preveuen obrir per la Puríssima, tot i que Lles de Cerdanya no descarta poder fer-ho aquest cap de setmana mateix.

Des de fa alguns dies, d’altra banda, els esquiadors alpins ja poden gaudir de la Masella, l’estació que va inaugurar la temporada d’hivern amb més antelació que ningú. Ho va ver el 10 de novembre, seguida per l’aranesa Baqueira Beret, que el 18 de novembre va obrir les portes -una setmana abans que l’any passat- amb 4.500 esquiadors que van estrenar els primers 30 quilòmetres de pista habilitats. Si la meteorologia ho permet, Baqueira Beret tancarà la temporada el 8 d’abril i enguany espera la visita d’uns 850.000 esquiadors, 50.000 més que l’any anterior. De les estacions gestionades per la Generalitat, les del Pallars Sobirà (Espot i Port Ainé) i Vall de Núria també es van avançar a l’any passat, tot i que la Molina i Vallter 2000 ho han fet més tard.

Optimisme a les estacions

En general, les estacions d’esquí encaren amb optimisme la temporada. Les del Pirineu de Lleida confien a incrementar un 4% els forfets venuts, amb una ocupació mitjana als hotels del territori del 80% durant el pont de la Constitució i la Puríssima. Segons va explicar a principis de setmana el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, la temporada de neu 2017-2018 es presenta com “una de les millors dels últims anys”. Els onze complexos hivernals de la demarcació, entre privats i públics, han invertit enguany 13,25 milions per millorar les instal·lacions, 9 dels quals corresponen a Baqueira Beret. La segueixen les estacions de Skipallars (Port Ainé i Espot Esquí), amb una inversió de 2,4 milions; Boí Taüll Resort ha invertit 1 milió d’euros, i Port del Comte, 492.000 euros. La resta d’estacions de nòrdic i la mixta de Tavascan han destinat enguany en inversions més de 200.000 euros. En les últimes deu temporades de neu les estacions del Pirineu de Lleida han acumulat una inversió de 105,15 milions d’euros. De cara a la nova temporada, també la resta d’estacions de la Generalitat són optimistes, i durant la presentació oficial de la campanya, el novembre passat, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, va explicar que enguany ja porten venuts un 16% més de forfets que l’any passat.

Segons les dades de l’Associació Turística d’Estacions d’Esquí i Muntanya (Atudem), el Pirineu català va ser una de les zones que més va créixer la temporada passada, amb un increment de visitants del 6,91% (un total de 3,4 milions d’usuaris), malgrat que encara queda per sota dels nivells del 2009-2010, quan hi havia 3,7 milions d’esquiadors. El sistema català també és el que té una mitjana de dies d’esquí anuals més alta, amb 134,17 dies, només superat per Sierra Nevada, que en té 146. “El repte que ens marquem aquest any és millorar els bons resultats de la temporada anterior i treballar durament perquè les noves generacions aprenguin a esquiar”, diu la presidenta de l’Atudem, María José López.