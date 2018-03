Tensió a Palafolls per la desfilada dels exlegionaris

Poc més de cent metres i cinc furgonetes dels Mossos els separaven. “ Arriba España! Viva la Guardia Civil! ”, cridaven els fidels a la processó d’exlegionaris. “Visca la terra lliure!”, responien els antifeixistes del Maresme que s’oposaven a la seva presència des de l’altra banda del cordó policial al barri de Sant Lluís de Palafolls.

Tot i l’oposició de l’Ajuntament i fins i tot del capellà del poble, la processó de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona es va tornar a celebrar aquest Dijous Sant, per cinquena vegada a Palafolls, després d’haver sigut repudiada en altres municipis com Badia del Vallès, Mataró i l’Hospitalet. En aquest municipi la polèmica es va accentuar encara més, pel suport mutu entre els exlegionaris i el capellà homòfob Custodio Ballester, més tard apartat de la parròquia.

Amb la peculiar vestimenta verda militar de la legió, abillada de braçalets i cordes, els legionaris van cantar El novio de la muerte portant banderes d’Espanya mentre a pocs metres els antifeixistes s’hi oposaven. A primera línia de la processó, uns fornits voluntaris amb armilles fluorescents i la sigla del Cuerpo Nacional de Somaten para la Paz asseguraven vetllar per la seguretat de la processó de manera voluntària.

La policia local del municipi va xifrar en uns 500 els assistents a la processó, molts vinguts d’altres parts de Catalunya, i en poc més de 100 els manifestants convocats per la Plataforma Maresme Antifeixisme, que van sortir de l’Ajuntament dues hores abans i es van plantar al barri de Sant Lluís, a pocs metres d’on començava la marxa religiosa amb flaire a franquisme, per mostrar la seva indignació.

“No volem els legionaris ni a l’Alt Maresme ni enlloc. Una cosa és el catolicisme i una processó, no cal que vingui ningú a exaltar el feixisme. Representen el pitjor de la població, eren la guàrdia de Franco, no entenc que es puguin fer aquestes coses aquí”, comentava Sergi Jiménez, veí de Pineda de Mar i participant en la manifestació.

L’Ajuntament de Palafolls, municipi de poc més de 9.000 habitants, ha vingut expressant aquests últims dies que “no autoritza” els exlegionaris i es planteja una consulta popular a la ciutat per decidir sobre la seva presència en un futur. Els antifeixistes, no obstant això, els demanen prohibir la processó, que es continua celebrant tot i l’oposició del consistori.

L’alcalde, Valentí Agustí, assegura que la decisió de prohibir aquest esdeveniment és responsabilitat del departament d’Interior de la Generalitat, però el govern autonòmic assegura que no, que és el consistori qui té aquesta autoritat. En declaracions al diari ARA, Agustí va reconèixer: “Fa quatre anys vam permetre la seva presència perquè no sabíem gaire bé de què es tractava”.

Rebutjats pel municipi

Fa dos anys el ple municipal es va oposar a la presència dels antics legionaris amb un sol vot en contra: el del regidor Óscar Bermán, llavors encara pertanyent al PP. Bermán va fer-se famós l’any 2016 per dir que l’alcaldessa de Barcelona s’hauria de dedicar “a fregar terres”. El PP el va expulsar i el polèmic regidor va fundar un partit nou, Somos, que es declara “antifeminista” i està a la dreta del PP. Bermán, que es declara defensor “de la dreta tradicional, sense trampes ni complexes”, també va dir que “en comparació amb aquesta Espanya la de Franco era l’Arcàdia feliç”.

Va ser precisament durant el franquisme quan la Legión, força militar creada el 1920 pel militar José Millan Astray, va cobrar més importància. El mateix Franco en va ser comandant. Membre de la Confraria de Sant Lluís i Santa Maria, Bermán és el principal amfitrió dels antics legionaris a Palafolls i assegura al diari ARA que “no hi ha cap provocació en una processó que surt de tots els llocs d’Espanya. De fet, és un dret”. Per a ell, l’oposició de l’Ajuntament a l’acte no és més que una voluntat “d’intoxicar”.