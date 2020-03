El Tibidabo estrena temporada aquest dissabte amb la novetat d'un espectacle de Pep Bou

El Parc d'Atraccions Tibidabo torna a obrir les portes el dissabte 7 de març. Caldrà esperar un mes, però, per a l'estrena del fitxatge de la temporada, el nou espectacle de bombolles de sabó, llum i música Bombolles al cel, presentat per l'artista internacional Pep Bou. L'aclamat mim ha actuat per escenaris de tot el món i ha recollit una dotzena de premis internacionals al llarg de la seva carrera. Aquesta activitat s'inaugurarà a l'abril i estarà oberta durant la Setmana Santa.

Aquest any també s'estrena una nova atracció, els nous llits elàstics dirigits al públic familiar on els nens i nenes podran saltar amb els grans. Hi pot entrar tothom que superi els 1,40 metres d'alçada. D'altra banda, s'han potenciat i ampliat algunes de les activitats ja consolidades, com l'espai de robòtica o el projecte educatiu Fisidabo.

Rosa Ortiz, directora del parc, explica que després d'una gran inversió tant econòmica com de temps, han aconseguit dotar tot el parc de cobertura mòbil. Aquest element ha fet possible el llançament d'una nova aplicació interactiva que té com a objectiu millorar l'experiència al parc. Els visitants podran saber els temps d'espera de les atraccions, consultar els horaris, l'agenda del parc i les ofertes.

En nou funicular arribarà el 2021

Pel que fa a la mobilitat, continuen les obres de la construcció del nou funicular, que rebrà el nom de Cuca de Llum i que pretén convertir-se en l'atracció d'accés al parc. L'objectiu del parc és reduir l'accés en vehicle privat i, mentre continuen les obres, ha posat a disposició dels visitants tres serveis d'autobús llançadora ecològics. La inauguració de la Cuca de Llum estava prevista per finals del 2020, però Albert Batlle, cinquè tinent d'alcalde, ha reconegut que no estarà obert al públic fins al primer trimestre de l'any vinent.

El Parc d'Atraccions Tibidabo ha informat que durant el 2019 va mantenir el rècord de visites, amb 4.726 visitants al dia i un total de 718.326 visitants durant els 152 dies d'obertura. Batlle ha explicat que "al parc està fet a la mida de la ciutat". "No tenim cap objectiu d'augmentar el nombre de visitants", ha assegurat.