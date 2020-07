El Govern lamenta el revés judicial i busca el "camí jurídic" per endurir el confinament al Segrià

Després que la justícia hagi tombat el confinament més restrictiu del Segrià decidit pel Govern, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest matí, primer, amb els serveis jurídics de Palau i després amb el vicepresident Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la titular de Salut, Alba Vergés, per decidir quins seran els següents passos a fer. La consellera de Salut ha demanat als veïns de la zona que mantinguin el confinament per evitar els contactes i intentar trencar les cadenes de transmissió del virus, però, en una entrevista a Catalunya Ràdio, no ha aclarit si ara la mesura és obligatòria i ha assegurat que estan buscant el "camí jurídic" per aplicar-la.

Vergés ha dit que la decisió d'endurir el confinament a Lleida i el Baix Segre es va prendre des del punt de vista epidemiològic i no "per gust". "La situació és prou greu per no posar per davant aspectes jurídics als de la salut", ha apuntat. La consellera de Salut ha assegurat, en aquest sentit, que tots els que tenen responsabilitats comparteixen que les mesures són necessàries i que ha compartit la decisió amb el ministeri de Sanitat. "La situació al Segrià té molt més risc que en altres llocs del país", ha defensat, i ha dit que, per això, cal actuar amb "transparència" i donar informació a la ciutadania.

La consellera ha defensat que l'estat d'alarma s'ha acabat i que l'Estat va dir que les competències les tenien els territoris. "Això no és l'estat més descentralitzat", ha defensat. "Ningú no vol anar a una situació pitjor", ha dit, i ha demanat a tothom que aturi els actes no imprescindibles i es quedi a casa.

Diumenge a última hora de la nit la Fiscalia de Lleida va fer un comunicat en què s'oposava al confinament amb l’argument que “és una competència estatal i s’exerceix, a més, amb la garantia de la intervenció del Congrés”. Poc després, Elena García-Muñoz Alarcos, la magistrada substituta que estava de guàrdia al jutjat d'instrucció número 1 de Lleida, firmava una disposició en la qual no ratificava la resolució del Govern i donava quinze dies a la Generalitat per presentar un recurs d'apel·lació. La mesura havia d'entrar en vigor a la mitjanit a Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i la ciutat de Lleida.

Indignació entre els alcaldes

El paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha dit a Catalunya Ràdio que en aquests moments oscil·la "entre la perplexitat i la indignació" i que "els ciutadans no es mereixen aquesta incertesa". "Soc incapaç de veure en què beneficia la decisió judicial a la ciutadania", ha apuntat. "La Guàrdia Urbana i els Mossos vetllen perquè tothom porti mascareta i perquè no hi hagi agrupacions de més de deu persones. No hi haurà cap canvi en aquest sentit. La gravetat de la transmissió del virus continua intacta i hem de lluitar contra aquesta situació", ha afegit.

L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha demanat al Govern que actuï amb "màxima responsabilitat" i ha dit que estan "molt indignats i molt decebuts" perquè consideren que no se'ls ha escoltat. Ha demanat, també, tenir més informació del rastreig de positius. "És vergonyós. Els municipis del Baix Segrià hem demanat dades de Salut cada dia, no sabem els positius per covid que tenim cada dia, demanem més personal als CAP, més Mossos al carrer... i no ens han dit res. Les decisions s’han pres sense escoltar-nos", ha assegurat, i ha afegit: "No s’han fet rastrejos a les persones que han tingut covid i se’ls ha fet el PCR".

Manel Ezquerra, alcalde d'Alcarràs, ha sigut clar: "En política, es pot fer de tot menys el ridícul, i crec que ara l’estem fent una mica". Ezquerra ha dit que "ha fallat la vigilància del control epidemiològic". "Nosaltres ho estem fent sense dades, descobrint els positius amb l’ajuda dels ciutadans. El CAP no té recursos per arribar a tot arreu", ha explicat, i ha avançat: "Nosaltres avui posarem quatre persones al carrer en llocs puntuals per intentar arribar allà on puguem per controlar el virus".

"Més embolic a l'embolic"

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha defensat que l'enduriment del confinament és "l'única mesura" que pot ajudar a millorar la situació de Lleida i ha lamentat l'"embolic" judicial. "Hi poden haver detalls jurídics, però s'han d'intentar resoldre tenint en compte l'objectiu principal", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Trilla ha considerat que "tothom hauria d'anar en la mateixa direcció" i ha esperat "que no s'afegeixi més embolic a l'embolic epidemiològic".

El cap de Vigilància Epidemiològica de Lleida, Pere Godoy, al seu torn, ha assegurat que el nivell de transmissió a LLeida, en aquests moments, és molt alt: "Sense mesures extraordinàries no es pot controlar aquesta situació", ha dit Godoy en declaracions a Els matins de TV3. "Jo crec que la salut pública ha de ser totalment prioritària", ha dit Godoy. També ha destacat que els casos es multipliquen de manera exponencial i que els serveis d'atenció sanitària necessitaran reforços.