Torra va donar 48 hores a Vergés perquè nomenés un secretari de Salut Pública i va proposar el nom d'Argimon

La tria de Josep Maria Argimon com a nou secretari de Salut Pública es va precipitar quan el president de la Generalitat, Quim Torra, va urgir la consellera de Salut, Alba Vergés, a "desencallar" el nomenament del càrrec, vacant des de feia gairebé dos mesos per la dimissió de Joan Guix. Segons ha avançat l'ACN i han confirmat a l'ARA fonts de la Presidència, el cap del Govern va parlar la setmana passada amb Vergés i li va donar 48 hores per nomenar el nou responsable de Salut Pública. Segons asseguren les mateixes fonts, i tal com ha explicat Torra aquest dimecres al Parlament, ell va suggerir Argimon com a substitut de Guix, que va dimitir el 28 de maig per motius de salut.

En les últimes setmanes diversos professionals de l'àmbit sanitari havien criticat la falta de lideratge a Salut i, en un moment en què es disparaven els rebrots en uns quants llocs de Catalunya, Torra va traslladar a Vergés que calia tancar el nomenament, cosa que va passar divendres en una reunió on hi havia el cap del Govern, la consellera i el vicepresident, Pere Aragonès, segons les mateixes fonts. Consultades per la conversa entre el president i la consellera, fonts de Salut –una conselleria, com la vicepresidència, pilotada per ERC– rebutgen fer-ne valoracions: "Tenim molta feina, estem centrats en l'epidèmia i no entrarem en possibles polèmiques", afirmen a l'ARA.

El cert, de fet, és que Vergés havia proposat el càrrec abans a unes quantes persones, que l'havien rebutjat o amb qui no s'havia arribat a cap acord. Argimon, finalment, compaginarà la seva nova responsabilitat amb la de director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), l'ens que coordina el 80% de l'atenció primària a Catalunya. En la seva presentació aquest dimarts, el nou secretari de Salut Pública va dir que, tot i l'existència de "transmissió comunitària" al país, "semblaria" que s'estava tendint a "l'estabilització". Deixant clar que la setmana vinent "serà clau" per veure com evolucionen els brots al territori –i decidir, per tant, si es va més enllà o no amb les restriccions–, va explicar que a partir de la setmana que ve Catalunya tindrà "capacitat" per fer fins a 30.000 PCR diàries.