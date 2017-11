Torres es perfila com a nou rector de la UPC

El catedràtic i enginyer de Telecomunicació, Francesc Torres, es perfila com a guanyador a les eleccions a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Tot apuntava que aquest dimecres -dia que se s'han celebrat les eleccions- se sabrien els resultats, però, finalment, no se sabrà fins demà. Amb el 98,51% dels vots escrutats, Torres és guanyador amb el 50,4% dels vots, mentre que l'actual rector, Enric Fossas, ha obtingut el 49,6%.

Els resultats no estaran escrutats al 100% fins demà a la tarda, quan acabi el recompte per part de la Junta Electoral. El recompte s'ha endarrerit a demà perquè hi ha hi ha quatre urnes amb menys de 10 vots. "Per protegir dret vot, el recompte l'ha d'acabar la junta electoral", han expressat fonts de la universitat.

Un total de 33.000 persones, entre PDI, PAS i estudiants, han estat convocats a les eleccions, amb un vot ponderat en funció de la categoria.